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Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE купить с доставкой в Москве
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Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE

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Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 1
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 2
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 3
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 4
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 5
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 6
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 7
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 8
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 9
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 10
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
закаленная сталь
Фиксатор
да
  • Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 1
  • Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 2
  • Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 3
  • Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 4
  • Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 5
  • Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 6
  • Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 7
  • Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 8
  • Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 9
  • Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 10
  • Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745316
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
чехол для лезвий
Материал лезвия
закаленная сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный, прорезиненная
Фиксатор
да
Общая длина, мм
180
Габариты без упаковки
180 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х8х2
Вес, г.
110

Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE

Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
чехол для лезвий
Материал лезвия
закаленная сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный, прорезиненная
Фиксатор
да
Общая длина, мм
180
Габариты без упаковки
180 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - стоимость товара 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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