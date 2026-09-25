Top.Mail.Ru
Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 1
Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 2
Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 3
Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 4
Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 5
Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 6
Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 7
Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 8
Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 9
Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
  • Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 1
  • Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 2
  • Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 3
  • Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 4
  • Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 5
  • Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 6
  • Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 7
  • Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 8
  • Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 9
  • Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745332
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Общая длина, мм
205
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х2
Вес, г.
290

Описание товара Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492

Цельнометаллический секатор прямого реза Palisad 60492 — инструмент для обрезки живых веток диаметром до 25 мм, использующийся для ухода за растительностью на дачном участке. Лезвия, движущиеся в параллельных плоскостях, производят ровный и чистый срез, минимально повреждая растение. Плотность смыкания лезвий можно отрегулировать при помощи винта.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали и прошли индукционную закалку, кованые стальные рукоятки устойчивы к изгибу и излому.
  • Высокий ресурс — режущая кромка с прецизионной заточкой долго сохраняет остроту.
  • Защита от разрушения — лезвия покрыты антикоррозийным маслом.
  • Безопасное хранение и транспортировка — скоба-фиксатор крепко удерживает рукоятки в сомкнутом положении.
  • Комфортная работа — благодаря покрытию из ПВХ рукоятки не выскальзывают из ладони.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Общая длина, мм
205
Страна производитель
Китай
Описание

Цельнометаллический секатор прямого реза Palisad 60492 — инструмент для обрезки живых веток диаметром до 25 мм, использующийся для ухода за растительностью на дачном участке. Лезвия, движущиеся в параллельных плоскостях, производят ровный и чистый срез, минимально повреждая растение. Плотность смыкания лезвий можно отрегулировать при помощи винта.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали и прошли индукционную закалку, кованые стальные рукоятки устойчивы к изгибу и излому.
  • Высокий ресурс — режущая кромка с прецизионной заточкой долго сохраняет остроту.
  • Защита от разрушения — лезвия покрыты антикоррозийным маслом.
  • Безопасное хранение и транспортировка — скоба-фиксатор крепко удерживает рукоятки в сомкнутом положении.
  • Комфортная работа — благодаря покрытию из ПВХ рукоятки не выскальзывают из ладони.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...