Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492
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Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 745332
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560 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Общая длина, мм
205
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х2
Вес, г.
290
Описание товара Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492
Цельнометаллический секатор прямого реза Palisad 60492 — инструмент для обрезки живых веток диаметром до 25 мм, использующийся для ухода за растительностью на дачном участке. Лезвия, движущиеся в параллельных плоскостях, производят ровный и чистый срез, минимально повреждая растение. Плотность смыкания лезвий можно отрегулировать при помощи винта.
Преимущества
- Надежность и долговечность — лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали и прошли индукционную закалку, кованые стальные рукоятки устойчивы к изгибу и излому.
- Высокий ресурс — режущая кромка с прецизионной заточкой долго сохраняет остроту.
- Защита от разрушения — лезвия покрыты антикоррозийным маслом.
- Безопасное хранение и транспортировка — скоба-фиксатор крепко удерживает рукоятки в сомкнутом положении.
- Комфортная работа — благодаря покрытию из ПВХ рукоятки не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Общая длина, мм
205
Страна производитель
Китай
Цельнометаллический секатор прямого реза Palisad 60492 — инструмент для обрезки живых веток диаметром до 25 мм, использующийся для ухода за растительностью на дачном участке. Лезвия, движущиеся в параллельных плоскостях, производят ровный и чистый срез, минимально повреждая растение. Плотность смыкания лезвий можно отрегулировать при помощи винта.
Преимущества
- Надежность и долговечность — лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали и прошли индукционную закалку, кованые стальные рукоятки устойчивы к изгибу и излому.
- Высокий ресурс — режущая кромка с прецизионной заточкой долго сохраняет остроту.
- Защита от разрушения — лезвия покрыты антикоррозийным маслом.
- Безопасное хранение и транспортировка — скоба-фиксатор крепко удерживает рукоятки в сомкнутом положении.
- Комфортная работа — благодаря покрытию из ПВХ рукоятки не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492 - по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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