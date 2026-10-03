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Секатор плоскостной Grinda 40212_z01 купить с доставкой в Москве
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Секатор плоскостной Grinda 40212_z01

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Секатор плоскостной Grinda 40212_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 268422
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Секатор плоскостной Grinda 40212_z01
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
длина 200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х2
Вес, г.
219

Описание товара Секатор плоскостной Grinda 40212_z01

Секатор 200мм Grinda 40212_z01 является простым и компактным в применении приспособлением, которое предназначено для подравнивания и формирования кроны деревьев. Лезвия из углеродистой стали прошли процесс закалки. Верхнее лезвие остро заточено, а нижнее рельефное значительно облегчает рез. Тефлоновое покрытие рабочей части защитит инструмент от коррозии и налипания грязи. Рукоятки с пластиковым покрытием снижают утомляемость при длительном применении.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор плоскостной Grinda 40212_z01




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
длина 200
Страна производитель
Китай
Описание
Секатор 200мм Grinda 40212_z01 является простым и компактным в применении приспособлением, которое предназначено для подравнивания и формирования кроны деревьев. Лезвия из углеродистой стали прошли процесс закалки. Верхнее лезвие остро заточено, а нижнее рельефное значительно облегчает рез. Тефлоновое покрытие рабочей части защитит инструмент от коррозии и налипания грязи. Рукоятки с пластиковым покрытием снижают утомляемость при длительном применении.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор плоскостной Grinda 40212_z01 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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