Секатор плоскостной Grinda 40212_z01
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 268422
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540 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
длина 200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х2
Вес, г.
219
Описание товара Секатор плоскостной Grinda 40212_z01
Секатор 200мм Grinda 40212_z01 является простым и компактным в применении приспособлением, которое предназначено для подравнивания и формирования кроны деревьев. Лезвия из углеродистой стали прошли процесс закалки. Верхнее лезвие остро заточено, а нижнее рельефное значительно облегчает рез. Тефлоновое покрытие рабочей части защитит инструмент от коррозии и налипания грязи. Рукоятки с пластиковым покрытием снижают утомляемость при длительном применении.
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Теги товара: для цветов
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Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
длина 200
Страна производитель
Китай
Секатор 200мм Grinda 40212_z01 является простым и компактным в применении приспособлением, которое предназначено для подравнивания и формирования кроны деревьев. Лезвия из углеродистой стали прошли процесс закалки. Верхнее лезвие остро заточено, а нижнее рельефное значительно облегчает рез. Тефлоновое покрытие рабочей части защитит инструмент от коррозии и налипания грязи. Рукоятки с пластиковым покрытием снижают утомляемость при длительном применении.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор плоскостной Grinda 40212_z01 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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