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Секатор плоскостной Grinda 8-423102_z02 купить с доставкой в Москве
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Секатор плоскостной Grinda 8-423102_z02

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Секатор плоскостной Grinda 8-423102_z02 - фото 1
Секатор плоскостной Grinda 8-423102_z02 - фото 2
Секатор плоскостной Grinda 8-423102_z02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор плоскостной Grinda 8-423102_z02 - фото 1
  • Секатор плоскостной Grinda 8-423102_z02 - фото 2
  • Секатор плоскостной Grinda 8-423102_z02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
550 руб.  600 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 268423
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор плоскостной Grinda 8-423102_z02
550 руб. -8%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
205х95х25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х3
Вес, г.
222

Описание товара Секатор плоскостной Grinda 8-423102_z02

Плоскостной секатор с двухкомпонентными рукоятками Grinda G-26 205 мм 8-423102_z02 предназначен для обрезания тонких веток, стеблей и побегов. Лезвия из углеродистой стали обладают высокой прочностью, а тефлоновое покрытие создает защитный слой и увеличивает срок службы. Острая заточка обеспечивает легкий и ровный рез. На рукоятке предусмотрен удобный ремешок, который исключает падение инструмента во время работы.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор плоскостной Grinda 8-423102_z02




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
205х95х25
Страна производитель
Китай
Описание
Плоскостной секатор с двухкомпонентными рукоятками Grinda G-26 205 мм 8-423102_z02 предназначен для обрезания тонких веток, стеблей и побегов. Лезвия из углеродистой стали обладают высокой прочностью, а тефлоновое покрытие создает защитный слой и увеличивает срок службы. Острая заточка обеспечивает легкий и ровный рез. На рукоятке предусмотрен удобный ремешок, который исключает падение инструмента во время работы.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор плоскостной Grinda 8-423102_z02 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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