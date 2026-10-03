Секатор контактный Grinda 8-423203_z02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%550 руб. 600 руб.
В наличии
Код товара: 268424
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
550 руб. -8%
600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
длина 205
Размеры в упаковке, см
26х10х2
Вес, г.
225
Описание товара Секатор контактный Grinda 8-423203_z02
Секатор с упорной наковальней GRINDA 8-423203_z0 применяется для обрезания засохших веток толщиной до 15 мм. Наковальня служит для упора, а остро заточенное лезвие выполняет чистый срез. Рукоятки из двухкомпонентного материала способствуют удобству в использовании инструмента. Для безопасного хранения предусмотрена специальная защелка.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитСекатор Grinda G-31 40210_z02
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитСекатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСекатор плоскостной Grinda 40211_z01
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСекатор плоскостной Grinda 40212_z01
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСекатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRI...
-
В наличииЦена 550 руб. 600 руб.138 руб. в СплитСекатор плоскостной Grinda 8-423102_z02
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитСекатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухк...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитСекатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитСекатор Palisad (60490)
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60462, 190 мм, алюминиевые обрезине...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоят...
Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
длина 205
Секатор с упорной наковальней GRINDA 8-423203_z0 применяется для обрезания засохших веток толщиной до 15 мм. Наковальня служит для упора, а остро заточенное лезвие выполняет чистый срез. Рукоятки из двухкомпонентного материала способствуют удобству в использовании инструмента. Для безопасного хранения предусмотрена специальная защелка.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор контактный Grinda 8-423203_z02 - купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Секатор контактный Grinda 8-423203_z02