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Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки купить с доставкой в Москве
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Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки

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Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 1
Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 2
Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 3
Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 4
Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 5
Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 6
Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 7
Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 8
Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 9
Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 10
Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 11
Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 12
Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 13
Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 1
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 2
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 3
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 4
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 5
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 6
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 7
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 8
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 9
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 10
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 11
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 12
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 13
  • Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745338
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик, двухкомпонентный, прорезиненная
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
240

Описание товара Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки

Секатор с наковальней Palisad 60551 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, — инструмент для срезания сухих и увядших веток толщиной до 15 мм. Благодаря тефлоновому покрытию лезвие легко и чисто отсекает ветку, при этом обрезка является максимально щадящей для растения. Опорная наковальня помогает фиксировать ветку, облегчая рез. Плотность смыкания лезвия и наковальни можно отрегулировать при помощи винта. Инструмент будет полезен для ухода за растительностью на даче и в саду.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из среднеуглеродистой стали, рукоятки — из полипропилена, устойчивого к воздействию ультрафиолета.
  • Высокий ресурс — лезвие с индукционной закалкой и прецизионной заточкой долго сохраняет рабочие свойства.
  • Защита от образования коррозии — на лезвие нанесено тефлоновое покрытие.
  • Удобный захват — благодаря вставкам из термопластичной резины рукоятки не выскальзывают из ладони.
  • Безопасное хранение и транспортировка — надежный фиксатор удерживает лезвия в сомкнутом положении.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик, двухкомпонентный, прорезиненная
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Секатор с наковальней Palisad 60551 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, — инструмент для срезания сухих и увядших веток толщиной до 15 мм. Благодаря тефлоновому покрытию лезвие легко и чисто отсекает ветку, при этом обрезка является максимально щадящей для растения. Опорная наковальня помогает фиксировать ветку, облегчая рез. Плотность смыкания лезвия и наковальни можно отрегулировать при помощи винта. Инструмент будет полезен для ухода за растительностью на даче и в саду.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из среднеуглеродистой стали, рукоятки — из полипропилена, устойчивого к воздействию ультрафиолета.
  • Высокий ресурс — лезвие с индукционной закалкой и прецизионной заточкой долго сохраняет рабочие свойства.
  • Защита от образования коррозии — на лезвие нанесено тефлоновое покрытие.
  • Удобный захват — благодаря вставкам из термопластичной резины рукоятки не выскальзывают из ладони.
  • Безопасное хранение и транспортировка — надежный фиксатор удерживает лезвия в сомкнутом положении.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки – стоимость товара 520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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