Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки
Секатор с наковальней Palisad 60531 длиной 210 мм, с шестеренным приводом и двухкомпонентными рукоятками, служит для щадящей обрезки сухих и увядших веток толщиной до 20 мм. С этой задачей он успешно справляется благодаря шестеренному приводу, увеличивающему усилие сжатия на 20%. Тефлоновое покрытие уменьшает трение лезвия и облегчает рез. Регулировочный винт позволяет контролировать плотность смыкания лезвий. Инструмент будет полезен на дачном участке.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из высокоуглеродистой стали, двухкомпонентные рукоятки устойчивы к воздействию ультрафиолета.
- Высокий ресурс — рабочее лезвие прошло индукционную закалку и имеет режущую кромку с прецизионной заточкой.
- Защита от коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, опорное лезвие оцинковано.
- Удобная обрезка — рифленая поверхность наковальни обеспечивает надежную фиксацию веток, в том числе гладких.
- Безопасность — благодаря фиксатору лезвия не раскрываются во время хранения и транспортировки.
- Комфортная работа — рукоятки со вставками из термопластичной резины обеспечивают надежный хват.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитСекатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные р...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитСекатор Grinda G-31 40210_z02
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитСекатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСекатор плоскостной Grinda 40211_z01
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСекатор плоскостной Grinda 40212_z01
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСекатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRI...
-
В наличииЦена 550 руб. 600 руб.138 руб. в СплитСекатор плоскостной Grinda 8-423102_z02
-
В наличииЦена 550 руб. 600 руб.138 руб. в СплитСекатор контактный Grinda 8-423203_z02
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитСекатор цветочный PALISAD 60444, 180 мм, чехол для лезвий, двухк...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитСекатор прямого реза цельнометаллический PALISAD 60492
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитСекатор Palisad (60490)
Секатор с наковальней Palisad 60531 длиной 210 мм, с шестеренным приводом и двухкомпонентными рукоятками, служит для щадящей обрезки сухих и увядших веток толщиной до 20 мм. С этой задачей он успешно справляется благодаря шестеренному приводу, увеличивающему усилие сжатия на 20%. Тефлоновое покрытие уменьшает трение лезвия и облегчает рез. Регулировочный винт позволяет контролировать плотность смыкания лезвий. Инструмент будет полезен на дачном участке.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из высокоуглеродистой стали, двухкомпонентные рукоятки устойчивы к воздействию ультрафиолета.
- Высокий ресурс — рабочее лезвие прошло индукционную закалку и имеет режущую кромку с прецизионной заточкой.
- Защита от коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, опорное лезвие оцинковано.
- Удобная обрезка — рифленая поверхность наковальни обеспечивает надежную фиксацию веток, в том числе гладких.
- Безопасность — благодаря фиксатору лезвия не раскрываются во время хранения и транспортировки.
- Комфортная работа — рукоятки со вставками из термопластичной резины обеспечивают надежный хват.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Отзывы о товаре Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки