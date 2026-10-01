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Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки купить с доставкой в Москве
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Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки

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Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 1
Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 2
Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 3
Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 4
Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 5
Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 6
Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 7
Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 8
Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 9
Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 10
Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 11
Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
  • Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 1
  • Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 2
  • Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 3
  • Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 4
  • Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 5
  • Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 6
  • Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 7
  • Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 8
  • Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 9
  • Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 10
  • Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 11
  • Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745337
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х3
Вес, г.
240

Описание товара Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки

Секатор с наковальней Palisad 60531 длиной 210 мм, с шестеренным приводом и двухкомпонентными рукоятками, служит для щадящей обрезки сухих и увядших веток толщиной до 20 мм. С этой задачей он успешно справляется благодаря шестеренному приводу, увеличивающему усилие сжатия на 20%. Тефлоновое покрытие уменьшает трение лезвия и облегчает рез. Регулировочный винт позволяет контролировать плотность смыкания лезвий. Инструмент будет полезен на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из высокоуглеродистой стали, двухкомпонентные рукоятки устойчивы к воздействию ультрафиолета.
  • Высокий ресурс — рабочее лезвие прошло индукционную закалку и имеет режущую кромку с прецизионной заточкой.
  • Защита от коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, опорное лезвие оцинковано.
  • Удобная обрезка — рифленая поверхность наковальни обеспечивает надежную фиксацию веток, в том числе гладких.
  • Безопасность — благодаря фиксатору лезвия не раскрываются во время хранения и транспортировки.
  • Комфортная работа — рукоятки со вставками из термопластичной резины обеспечивают надежный хват.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Секатор с наковальней Palisad 60531 длиной 210 мм, с шестеренным приводом и двухкомпонентными рукоятками, служит для щадящей обрезки сухих и увядших веток толщиной до 20 мм. С этой задачей он успешно справляется благодаря шестеренному приводу, увеличивающему усилие сжатия на 20%. Тефлоновое покрытие уменьшает трение лезвия и облегчает рез. Регулировочный винт позволяет контролировать плотность смыкания лезвий. Инструмент будет полезен на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из высокоуглеродистой стали, двухкомпонентные рукоятки устойчивы к воздействию ультрафиолета.
  • Высокий ресурс — рабочее лезвие прошло индукционную закалку и имеет режущую кромку с прецизионной заточкой.
  • Защита от коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, опорное лезвие оцинковано.
  • Удобная обрезка — рифленая поверхность наковальни обеспечивает надежную фиксацию веток, в том числе гладких.
  • Безопасность — благодаря фиксатору лезвия не раскрываются во время хранения и транспортировки.
  • Комфортная работа — рукоятки со вставками из термопластичной резины обеспечивают надежный хват.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор с наковальней PALISAD 60531, 210 мм, шестеренный привод, двухкомпонентные рукоятки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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