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Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE купить с доставкой в Москве
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Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE

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Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 1
Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 2
Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 3
Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 4
Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 5
Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 6
Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 7
Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 8
Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 9
Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 10
Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 11
Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
  • Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 1
  • Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 2
  • Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 3
  • Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 4
  • Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 5
  • Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 6
  • Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 7
  • Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 8
  • Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 9
  • Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 10
  • Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 11
  • Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745335
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
170
Габариты без упаковки
170 ? 90 мм
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
21х9х3
Вес, г.
200

Описание товара Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE

Усиленный секатор с наковальней Palisad Luxe 605235 длиной 170 мм, с рукоятками в ПВХ-оболочке, используется для срезания сухих и увядших ветвей диаметром до 20 мм. Опорная наковальня облегчает фиксацию ветки во время обрезки. Тефлоновое покрытие рабочего лезвия облегчает рез. Шарнирный механизм увеличивает силу сжатия на 10%, благодаря чему секатор успешно справляется с твердой древесиной. Инструмент будет полезен для ухода за дачей и садом.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — режущее лезвие изготовлено из высококачественной японской инструментальной стали.
  • Высокий ресурс — режущая кромка прошла индукционную закалку и долго сохраняет остроту.
  • Надежность — стальные рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
  • Защита от коррозии — рабочие части хромированы, на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие.
  • Удобный контроль качества обрезки — плотность смыкания рабочих частей регулируется винтом.
  • Эргономичность — рукоятки с ПВХ-покрытием не выскальзывают из ладони.
  • Безопасное хранение и транспортировка — лезвия надежно удерживаются фиксатором в нерабочем положении.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
170
Габариты без упаковки
170 ? 90 мм
Страна производитель
Тайвань
Описание

Усиленный секатор с наковальней Palisad Luxe 605235 длиной 170 мм, с рукоятками в ПВХ-оболочке, используется для срезания сухих и увядших ветвей диаметром до 20 мм. Опорная наковальня облегчает фиксацию ветки во время обрезки. Тефлоновое покрытие рабочего лезвия облегчает рез. Шарнирный механизм увеличивает силу сжатия на 10%, благодаря чему секатор успешно справляется с твердой древесиной. Инструмент будет полезен для ухода за дачей и садом.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — режущее лезвие изготовлено из высококачественной японской инструментальной стали.
  • Высокий ресурс — режущая кромка прошла индукционную закалку и долго сохраняет остроту.
  • Надежность — стальные рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
  • Защита от коррозии — рабочие части хромированы, на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие.
  • Удобный контроль качества обрезки — плотность смыкания рабочих частей регулируется винтом.
  • Эргономичность — рукоятки с ПВХ-покрытием не выскальзывают из ладони.
  • Безопасное хранение и транспортировка — лезвия надежно удерживаются фиксатором в нерабочем положении.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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