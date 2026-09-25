Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки
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Характеристики
Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки
Цельнокованый секатор прямого реза Palisad 60467 длиной 255 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для срезания живых веток диаметром до 25 мм. Движущиеся в параллельных плоскостях лезвия легко и быстро отсекают ветку, минимально повреждая растение. Плотность смыкания лезвий можно отрегулировать вращением винта. Секатор пригодится на загородном участке.
Преимущества
- Садовый секатор отличается прочностью и износостойкостью — лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Рабочие части защищены от ржавчины — их поверхность покрыта антикоррозионным маслом.
- Режущее лезвие долго сохраняет остроту — оно прошло индукционную закалку, а кромка имеет прецизионную заточку.
- Инструмент безопасен в хранении и транспортировке — лезвия надежно фиксируются в сомкнутом состоянии.
- Секатор прослужит долго — кованые стальные рукоятки устойчивы к нагрузкам на изгиб и излом.
- Инструмент комфортен в применении — рукоятки с ПВХ-покрытием удобно лежат в руке.
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Теги товара: для цветов
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Цельнокованый секатор прямого реза Palisad 60467 длиной 255 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для срезания живых веток диаметром до 25 мм. Движущиеся в параллельных плоскостях лезвия легко и быстро отсекают ветку, минимально повреждая растение. Плотность смыкания лезвий можно отрегулировать вращением винта. Секатор пригодится на загородном участке.
Преимущества
- Садовый секатор отличается прочностью и износостойкостью — лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Рабочие части защищены от ржавчины — их поверхность покрыта антикоррозионным маслом.
- Режущее лезвие долго сохраняет остроту — оно прошло индукционную закалку, а кромка имеет прецизионную заточку.
- Инструмент безопасен в хранении и транспортировке — лезвия надежно фиксируются в сомкнутом состоянии.
- Секатор прослужит долго — кованые стальные рукоятки устойчивы к нагрузкам на изгиб и излом.
- Инструмент комфортен в применении — рукоятки с ПВХ-покрытием удобно лежат в руке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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