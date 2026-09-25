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Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки купить с доставкой в Москве
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Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки

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Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 7
Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 8
Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
  • Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 7
  • Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 8
  • Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, прорезиненная, углеродистая сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
255
Габариты без упаковки
255 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х15х2
Вес, г.
420

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки

Цельнокованый секатор прямого реза Palisad 60467 длиной 255 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для срезания живых веток диаметром до 25 мм. Движущиеся в параллельных плоскостях лезвия легко и быстро отсекают ветку, минимально повреждая растение. Плотность смыкания лезвий можно отрегулировать вращением винта. Секатор пригодится на загородном участке.

Преимущества

  • Садовый секатор отличается прочностью и износостойкостью — лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Рабочие части защищены от ржавчины — их поверхность покрыта антикоррозионным маслом.
  • Режущее лезвие долго сохраняет остроту — оно прошло индукционную закалку, а кромка имеет прецизионную заточку.
  • Инструмент безопасен в хранении и транспортировке — лезвия надежно фиксируются в сомкнутом состоянии.
  • Секатор прослужит долго — кованые стальные рукоятки устойчивы к нагрузкам на изгиб и излом.
  • Инструмент комфортен в применении — рукоятки с ПВХ-покрытием удобно лежат в руке.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, прорезиненная, углеродистая сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
255
Габариты без упаковки
255 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Цельнокованый секатор прямого реза Palisad 60467 длиной 255 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для срезания живых веток диаметром до 25 мм. Движущиеся в параллельных плоскостях лезвия легко и быстро отсекают ветку, минимально повреждая растение. Плотность смыкания лезвий можно отрегулировать вращением винта. Секатор пригодится на загородном участке.

Преимущества

  • Садовый секатор отличается прочностью и износостойкостью — лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Рабочие части защищены от ржавчины — их поверхность покрыта антикоррозионным маслом.
  • Режущее лезвие долго сохраняет остроту — оно прошло индукционную закалку, а кромка имеет прецизионную заточку.
  • Инструмент безопасен в хранении и транспортировке — лезвия надежно фиксируются в сомкнутом состоянии.
  • Секатор прослужит долго — кованые стальные рукоятки устойчивы к нагрузкам на изгиб и излом.
  • Инструмент комфортен в применении — рукоятки с ПВХ-покрытием удобно лежат в руке.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, металлические обрезиненные рукоятки - по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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