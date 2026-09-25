Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60491, 180 мм, металлические обрезиненные рукоятки
Цветочный секатор Palisad 60491 длиной 180 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, будет полезен дома, на даче, в саду и огороде. При помощи расположенных в параллельных плоскостях лезвий быстро и аккуратно срезает молодые побеги и стебли толщиной до 10 мм. Подходит для оформления крон бонсай и создания топиариев. Пригодится также в домашнем хозяйстве — им удобно резать картон, бумагу, ткань, подвязочный материал. Режущие кромки с прецизионной заточкой обеспечивают легкость реза, плотность смыкания лезвий регулируется при помощи крепежного винта.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — лезвия из высокоуглеродистой стали, прошедшие индукционную закалку, устойчивы к истиранию.
- Долговечность — хромированные рабочие поверхности защищены от коррозии.
- Надежность — литые алюминиевые рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
- Безопасное хранение и транспортировка — фиксатор надежно удерживает лезвия в нерабочем положении.
- Комфортное использование — рукоятки со вставками из термопластичной резины удобно ложатся в руку.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Цветочный секатор Palisad 60491 длиной 180 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, будет полезен дома, на даче, в саду и огороде. При помощи расположенных в параллельных плоскостях лезвий быстро и аккуратно срезает молодые побеги и стебли толщиной до 10 мм. Подходит для оформления крон бонсай и создания топиариев. Пригодится также в домашнем хозяйстве — им удобно резать картон, бумагу, ткань, подвязочный материал. Режущие кромки с прецизионной заточкой обеспечивают легкость реза, плотность смыкания лезвий регулируется при помощи крепежного винта.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — лезвия из высокоуглеродистой стали, прошедшие индукционную закалку, устойчивы к истиранию.
- Долговечность — хромированные рабочие поверхности защищены от коррозии.
- Надежность — литые алюминиевые рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
- Безопасное хранение и транспортировка — фиксатор надежно удерживает лезвия в нерабочем положении.
- Комфортное использование — рукоятки со вставками из термопластичной резины удобно ложатся в руку.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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