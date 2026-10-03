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Секатор Raco 4206-53/139C купить с доставкой в Москве
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Секатор Raco 4206-53/139C

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Секатор Raco 4206-53/139C - фото 1
Секатор Raco 4206-53/139C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор Raco 4206-53/139C - фото 1
  • Секатор Raco 4206-53/139C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
940 руб.  1 310 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342809
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор Raco 4206-53/139C
940 руб. -28%
1 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
резина
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
400

Описание товара Секатор Raco 4206-53/139C

Секатор RACO СТАНДАРТ 4206-53/139C предназначен для обрезки кустов и веток деревьев. Лезвие выполнено из качественной углеродистой стали, что увеличивает срок службы инструмента. Виниловые рукоятки обеспечивают надежный хват. Фиксатор предотвращает случайное нажатие на секатор.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Raco 4206-53/139C




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
резина
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Описание
Секатор RACO СТАНДАРТ 4206-53/139C предназначен для обрезки кустов и веток деревьев. Лезвие выполнено из качественной углеродистой стали, что увеличивает срок службы инструмента. Виниловые рукоятки обеспечивают надежный хват. Фиксатор предотвращает случайное нажатие на секатор.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор Raco 4206-53/139C - купить по цене 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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