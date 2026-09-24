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Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433) купить с доставкой в Москве
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Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433)

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Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433) - фото 1
Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433) - фото 2
Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Храповый механизм
да
  • Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433) - фото 1
  • Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433) - фото 2
  • Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697076
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433)
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
алюминий
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Размеры в упаковке, см
27х10х2
Вес, г.
234

Описание товара Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433)

Контактный секатор Grinda PRO Line 423433 используются для обрезки веток и стеблей растений. Тефлоновое покрытие увеличивает срок службы секатора. Эфес рукоятки защищает руку от травмирования

Отзывы о товаре Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
алюминий
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Описание
Контактный секатор Grinda PRO Line 423433 используются для обрезки веток и стеблей растений. Тефлоновое покрытие увеличивает срок службы секатора. Эфес рукоятки защищает руку от травмирования
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433) - стоимость товара 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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