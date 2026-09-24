Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Храповый механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
В наличии
Код товара: 697076
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1 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
алюминий
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Размеры в упаковке, см
27х10х2
Вес, г.
234
Описание товара Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433)
Контактный секатор Grinda PRO Line 423433 используются для обрезки веток и стеблей растений. Тефлоновое покрытие увеличивает срок службы секатора. Эфес рукоятки защищает руку от травмирования
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Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
алюминий
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Контактный секатор Grinda PRO Line 423433 используются для обрезки веток и стеблей растений. Тефлоновое покрытие увеличивает срок службы секатора. Эфес рукоятки защищает руку от травмирования
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433) - стоимость товара 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Секатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механизмом, алюминиевые рукоятки с эфесом, контактный PROLine (423433)