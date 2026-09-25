Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
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Характеристики
Описание товара Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
Секатор с наковальней Palisad LUXE 60484 длиной 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, — садовый инвентарь для срезания сухих и увядших веток диаметром до 18 мм. Опорная наковальня помогает фиксировать ветку, а тефлоновое покрытие лезвия облегчает рез. Обрезка проходит с минимальным ущербом для растения. Регулировочный винт позволяет контролировать плотность смыкания лезвия с наковальней. Суставный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 15%, что снижает усталость пользователя во время длительной работы. Инструмент пригодится владельцам дачных участков.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из среднеуглеродистой стали, нейлоновые рукоятки устойчивы к воздействию ультрафиолета.
- Защита от коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, опорное лезвие хромировано.
- Высокий ресурс — рабочее лезвие прошло индукционную закалку и имеет режущую кромку с прецизионной заточкой.
- Удобная обрезка — зубчатая поверхность наковальни обеспечивает надежную фиксацию веток, в том числе гладких.
- Безопасность — благодаря фиксатору лезвия не раскрываются во время хранения и транспортировки.
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Теги товара: для цветов
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Секатор с наковальней Palisad LUXE 60484 длиной 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, — садовый инвентарь для срезания сухих и увядших веток диаметром до 18 мм. Опорная наковальня помогает фиксировать ветку, а тефлоновое покрытие лезвия облегчает рез. Обрезка проходит с минимальным ущербом для растения. Регулировочный винт позволяет контролировать плотность смыкания лезвия с наковальней. Суставный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 15%, что снижает усталость пользователя во время длительной работы. Инструмент пригодится владельцам дачных участков.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из среднеуглеродистой стали, нейлоновые рукоятки устойчивы к воздействию ультрафиолета.
- Защита от коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, опорное лезвие хромировано.
- Высокий ресурс — рабочее лезвие прошло индукционную закалку и имеет режущую кромку с прецизионной заточкой.
- Удобная обрезка — зубчатая поверхность наковальни обеспечивает надежную фиксацию веток, в том числе гладких.
- Безопасность — благодаря фиксатору лезвия не раскрываются во время хранения и транспортировки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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