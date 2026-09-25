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Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE купить с доставкой в Москве
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Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE

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Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 1
Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 2
Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 3
Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 4
Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 5
Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 6
Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 7
Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
японская сталь SK5
Фиксатор
да
  • Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 1
  • Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 2
  • Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 3
  • Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 4
  • Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 5
  • Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 6
  • Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 7
  • Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745330
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
японская сталь SK5
Материал рукоятки
пластик, двухкомпонентный, прорезиненная
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
205 мм
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
27х10х2
Вес, г.
210

Описание товара Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE

Секатор с наковальней Palisad LUXE 60484 длиной 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, — садовый инвентарь для срезания сухих и увядших веток диаметром до 18 мм. Опорная наковальня помогает фиксировать ветку, а тефлоновое покрытие лезвия облегчает рез. Обрезка проходит с минимальным ущербом для растения. Регулировочный винт позволяет контролировать плотность смыкания лезвия с наковальней. Суставный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 15%, что снижает усталость пользователя во время длительной работы. Инструмент пригодится владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из среднеуглеродистой стали, нейлоновые рукоятки устойчивы к воздействию ультрафиолета.
  • Защита от коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, опорное лезвие хромировано.
  • Высокий ресурс — рабочее лезвие прошло индукционную закалку и имеет режущую кромку с прецизионной заточкой.
  • Удобная обрезка — зубчатая поверхность наковальни обеспечивает надежную фиксацию веток, в том числе гладких.
  • Безопасность — благодаря фиксатору лезвия не раскрываются во время хранения и транспортировки.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
японская сталь SK5
Материал рукоятки
пластик, двухкомпонентный, прорезиненная
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
205 мм
Страна производитель
Тайвань
Описание

Секатор с наковальней Palisad LUXE 60484 длиной 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками, — садовый инвентарь для срезания сухих и увядших веток диаметром до 18 мм. Опорная наковальня помогает фиксировать ветку, а тефлоновое покрытие лезвия облегчает рез. Обрезка проходит с минимальным ущербом для растения. Регулировочный винт позволяет контролировать плотность смыкания лезвия с наковальней. Суставный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 15%, что снижает усталость пользователя во время длительной работы. Инструмент пригодится владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части изготовлены из среднеуглеродистой стали, нейлоновые рукоятки устойчивы к воздействию ультрафиолета.
  • Защита от коррозии — на режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие, опорное лезвие хромировано.
  • Высокий ресурс — рабочее лезвие прошло индукционную закалку и имеет режущую кромку с прецизионной заточкой.
  • Удобная обрезка — зубчатая поверхность наковальни обеспечивает надежную фиксацию веток, в том числе гладких.
  • Безопасность — благодаря фиксатору лезвия не раскрываются во время хранения и транспортировки.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE – стоимость товара 920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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