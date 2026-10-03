Секатор Raco 4206-53/146C
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%980 руб. 1 281 руб.
В наличии
Код товара: 342775
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980 руб. -23%
1 281 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Размеры в упаковке, см
27х8х3
Вес, г.
187
Описание товара Секатор Raco 4206-53/146C
Секатор RACO ЭКСПЕРТ 4206-53/146C имеет легкий, но прочный корпус с узкой режущей головкой для точной обрезки побегов или цветов. Лезвия выполнены из высокоуглеродистой стали, что увеличивает срок службы инструмента. Усиленные рукоятки с виниловым покрытием обеспечивают комфортную работу.
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Теги товара: для цветов
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Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Секатор RACO ЭКСПЕРТ 4206-53/146C имеет легкий, но прочный корпус с узкой режущей головкой для точной обрезки побегов или цветов. Лезвия выполнены из высокоуглеродистой стали, что увеличивает срок службы инструмента. Усиленные рукоятки с виниловым покрытием обеспечивают комфортную работу.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор Raco 4206-53/146C - по цене 980 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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