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Секатор Raco 4206-53/146C купить с доставкой в Москве
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Секатор Raco 4206-53/146C

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Секатор Raco 4206-53/146C - фото 1
Секатор Raco 4206-53/146C - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор Raco 4206-53/146C - фото 1
  • Секатор Raco 4206-53/146C - фото 2
  • Секатор Raco 4206-53/146C - фото 3
  • Секатор Raco 4206-53/146C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
980 руб.  1 281 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342775
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор Raco 4206-53/146C
980 руб. -23%
1 281 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Размеры в упаковке, см
27х8х3
Вес, г.
187

Описание товара Секатор Raco 4206-53/146C

Секатор RACO ЭКСПЕРТ 4206-53/146C имеет легкий, но прочный корпус с узкой режущей головкой для точной обрезки побегов или цветов. Лезвия выполнены из высокоуглеродистой стали, что увеличивает срок службы инструмента. Усиленные рукоятки с виниловым покрытием обеспечивают комфортную работу.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Raco 4206-53/146C




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Описание
Секатор RACO ЭКСПЕРТ 4206-53/146C имеет легкий, но прочный корпус с узкой режущей головкой для точной обрезки побегов или цветов. Лезвия выполнены из высокоуглеродистой стали, что увеличивает срок службы инструмента. Усиленные рукоятки с виниловым покрытием обеспечивают комфортную работу.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор Raco 4206-53/146C - по цене 980 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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