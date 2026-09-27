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Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый купить с доставкой в Москве
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Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый

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Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 1
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 2
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 3
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 4
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 5
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 6
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 7
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 8
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 9
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 10
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 11
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 12
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 13
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 14
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 15
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 16
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 17
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 18
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 19
Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 1
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 2
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 3
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 4
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 5
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 6
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 7
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 8
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 9
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 10
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 11
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 12
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 13
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 14
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 15
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 16
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 17
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 18
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 19
  • Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586413
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, мерный стакан, измельчитель, документация, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
3 в 1 – измельчение, взбивание, смешивание. Turbo режим. Погружная часть из стали собственной марки STEEL PRO
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х8х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый

Scarlett SC-HB42F06 – погружной блендер, созданный, чтобы упростить и ускорить множество кулинарных задач. Это устройство, незаменимое для любой хозяйки на кухне. Так, модель быстро измельчит и перемешает до однородной консистенции ингредиенты крем-супов, пюре, соусов, взобьет воздушный крем из сливок и измельчает мясо и в фарш. Прибор оснащён двумя кнопками управления. Активируйте режим «?Турбо», для измельчения наиболее твёрдых продуктов. В комплект входят венчик, насадка-блендер. Так же блендер укомплектован мини-измельчителем объёмом 500 мл. При мощности 850 Вт и специальной заточке лезвий прибор эффективно и быстро измельчает овощи и фрукты в пюре, готовит детское питание, крем-супы и десерты с нежной консистенцией. Для еще более интенсивной работы можно активировать турборежим.

Отзывы о товаре Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, мерный стакан, измельчитель, документация, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
3 в 1 – измельчение, взбивание, смешивание. Turbo режим. Погружная часть из стали собственной марки STEEL PRO
Страна производитель
Китай
Описание
Scarlett SC-HB42F06 – погружной блендер, созданный, чтобы упростить и ускорить множество кулинарных задач. Это устройство, незаменимое для любой хозяйки на кухне. Так, модель быстро измельчит и перемешает до однородной консистенции ингредиенты крем-супов, пюре, соусов, взобьет воздушный крем из сливок и измельчает мясо и в фарш. Прибор оснащён двумя кнопками управления. Активируйте режим «?Турбо», для измельчения наиболее твёрдых продуктов. В комплект входят венчик, насадка-блендер. Так же блендер укомплектован мини-измельчителем объёмом 500 мл. При мощности 850 Вт и специальной заточке лезвий прибор эффективно и быстро измельчает овощи и фрукты в пюре, готовит детское питание, крем-супы и десерты с нежной консистенцией. Для еще более интенсивной работы можно активировать турборежим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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