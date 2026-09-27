Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый
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Характеристики
Описание товара Блендер Scarlett SC-HB42F06 погружной белый
Scarlett SC-HB42F06 – погружной блендер, созданный, чтобы упростить и ускорить множество кулинарных задач. Это устройство, незаменимое для любой хозяйки на кухне. Так, модель быстро измельчит и перемешает до однородной консистенции ингредиенты крем-супов, пюре, соусов, взобьет воздушный крем из сливок и измельчает мясо и в фарш. Прибор оснащён двумя кнопками управления. Активируйте режим «?Турбо», для измельчения наиболее твёрдых продуктов. В комплект входят венчик, насадка-блендер. Так же блендер укомплектован мини-измельчителем объёмом 500 мл. При мощности 850 Вт и специальной заточке лезвий прибор эффективно и быстро измельчает овощи и фрукты в пюре, готовит детское питание, крем-супы и десерты с нежной консистенцией. Для еще более интенсивной работы можно активировать турборежим.
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Теги товара: для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Теги товара: для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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