Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый, серебристый
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411044
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый, серебристый
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
2
Размеры в упаковке, см
37х8х6
Вес, г.
720
Описание товара Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO
Приготовить пюре или соус, измельчит специи или сделать фруктовый коктейль легко с погружным блендером ZELMER ZHB4550S. Этот прибор всегда у вас под рукой, он имеет небольшой вес и простое управление. Устройство обладает мощностью 800 Вт, на выбор доступно две скорости, а справится с ним можно одной рукой. Функция "Турбо" максимально ускоряет работы ножей, которые выполнены из нержавеющей стали. Чтобы закончить работу, снимите и помойте только погружную часть.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый, серебристый
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
2
Приготовить пюре или соус, измельчит специи или сделать фруктовый коктейль легко с погружным блендером ZELMER ZHB4550S. Этот прибор всегда у вас под рукой, он имеет небольшой вес и простое управление. Устройство обладает мощностью 800 Вт, на выбор доступно две скорости, а справится с ним можно одной рукой. Функция "Турбо" максимально ускоряет работы ножей, которые выполнены из нержавеющей стали. Чтобы закончить работу, снимите и помойте только погружную часть.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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