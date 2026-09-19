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Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO купить с доставкой в Москве
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Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO

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Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO - фото 1
Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO - фото 2
Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO - фото 3
Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый, серебристый
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO - фото 1
  • Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO - фото 2
  • Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO - фото 3
  • Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411044
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Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый, серебристый
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
2
Размеры в упаковке, см
37х8х6
Вес, г.
720

Описание товара Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO

Приготовить пюре или соус, измельчит специи или сделать фруктовый коктейль легко с погружным блендером ZELMER ZHB4550S. Этот прибор всегда у вас под рукой, он имеет небольшой вес и простое управление. Устройство обладает мощностью 800 Вт, на выбор доступно две скорости, а справится с ним можно одной рукой. Функция "Турбо" максимально ускоряет работы ножей, которые выполнены из нержавеющей стали. Чтобы закончить работу, снимите и помойте только погружную часть.

Отзывы о товаре Блендер Zelmer ZHB4550S SYMBIO




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый, серебристый
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
2
Описание
Приготовить пюре или соус, измельчит специи или сделать фруктовый коктейль легко с погружным блендером ZELMER ZHB4550S. Этот прибор всегда у вас под рукой, он имеет небольшой вес и простое управление. Устройство обладает мощностью 800 Вт, на выбор доступно две скорости, а справится с ним можно одной рукой. Функция "Турбо" максимально ускоряет работы ножей, которые выполнены из нержавеющей стали. Чтобы закончить работу, снимите и помойте только погружную часть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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