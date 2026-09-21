Блендер погружной Vitek VT-1456 250Вт серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
250
Вакуумная функция
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704040
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
250
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Комплектация
блендер, насадка-блендер, насадка-венчик, подставка, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.8
Описание товара Блендер погружной Vitek VT-1456 250Вт серебристый
Блендер погружной Vitek VT-1456 - мощный и стильный помощник на вашей кухне. Блендер выполнен в стильном серебристом цвете, который гармонично впишется в интерьер любой кухни. Удобная ручка обеспечивает комфортное и безопасное использование. Вы сможете легко и быстро измельчать продукты, не испытывая при этом никаких неудобств. Выбирая блендер погружной Vitek VT-1456, вы получаете надежного помощника на вашей кухне, который станет отличным выбором для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль. С его помощью приготовление любимых блюд станет еще проще и приятнее.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
250
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Комплектация
блендер, насадка-блендер, насадка-венчик, подставка, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Блендер погружной Vitek VT-1456 - мощный и стильный помощник на вашей кухне. Блендер выполнен в стильном серебристом цвете, который гармонично впишется в интерьер любой кухни. Удобная ручка обеспечивает комфортное и безопасное использование. Вы сможете легко и быстро измельчать продукты, не испытывая при этом никаких неудобств. Выбирая блендер погружной Vitek VT-1456, вы получаете надежного помощника на вашей кухне, который станет отличным выбором для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль. С его помощью приготовление любимых блюд станет еще проще и приятнее.
Блендер погружной Vitek VT-1456 250Вт серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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