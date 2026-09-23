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Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER

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Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 1
Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 2
Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 3
Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 4
Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 5
Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 6
Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 7
Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 8
Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 9
Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 10
Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 11
Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 12
Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 13
Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 1
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 2
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 3
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 4
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 5
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 6
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 7
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 8
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 9
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 10
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 11
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 12
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 13
  • Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737429
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Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Комплектация
блендер, кувшин, документация, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER

Надежный мощный мотор вас не подведет. Он сэкономит электроэнергию и прослужит долго.

Отзывы о товаре Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER




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Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Комплектация
блендер, кувшин, документация, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный мощный мотор вас не подведет. Он сэкономит электроэнергию и прослужит долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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