Top.Mail.Ru
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 9
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574219
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.2х1.2х0.8
Вес, кг.
73.84

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с.

Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 6, 8 предназначен для уборки от снега небольших дачных и придомовых участков, подъездных дорожек. Благодаря небольшим габаритам хорошо достаёт труднодоступные места - такие как пространства между клумбами и заборами. Снегоуборщик Huter SGC 6, 8 имеет 5 скоростей работы вперёд и 2 назад, за один проход способен очистить 56 см осадков высотой 54 см. Хорошо измельчает плотный снег и не скользит при гололеде благодаря протекторам на шинах. Специальный рычаг позволяет регулировать направление выброса снега прямо в процессе работы. Четырехтактный бензиновый двигатель имеет систему воздушного охлаждения, исключающую перегрев.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с.




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 6, 8 предназначен для уборки от снега небольших дачных и придомовых участков, подъездных дорожек. Благодаря небольшим габаритам хорошо достаёт труднодоступные места - такие как пространства между клумбами и заборами. Снегоуборщик Huter SGC 6, 8 имеет 5 скоростей работы вперёд и 2 назад, за один проход способен очистить 56 см осадков высотой 54 см. Хорошо измельчает плотный снег и не скользит при гололеде благодаря протекторам на шинах. Специальный рычаг позволяет регулировать направление выброса снега прямо в процессе работы. Четырехтактный бензиновый двигатель имеет систему воздушного охлаждения, исключающую перегрев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - стоимость товара 53330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...