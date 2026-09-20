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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574219
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Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с.
Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 6, 8 предназначен для уборки от снега небольших дачных и придомовых участков, подъездных дорожек. Благодаря небольшим габаритам хорошо достаёт труднодоступные места - такие как пространства между клумбами и заборами. Снегоуборщик Huter SGC 6, 8 имеет 5 скоростей работы вперёд и 2 назад, за один проход способен очистить 56 см осадков высотой 54 см. Хорошо измельчает плотный снег и не скользит при гололеде благодаря протекторам на шинах. Специальный рычаг позволяет регулировать направление выброса снега прямо в процессе работы. Четырехтактный бензиновый двигатель имеет систему воздушного охлаждения, исключающую перегрев.
Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 6, 8 предназначен для уборки от снега небольших дачных и придомовых участков, подъездных дорожек. Благодаря небольшим габаритам хорошо достаёт труднодоступные места - такие как пространства между клумбами и заборами. Снегоуборщик Huter SGC 6, 8 имеет 5 скоростей работы вперёд и 2 назад, за один проход способен очистить 56 см осадков высотой 54 см. Хорошо измельчает плотный снег и не скользит при гололеде благодаря протекторам на шинах. Специальный рычаг позволяет регулировать направление выброса снега прямо в процессе работы. Четырехтактный бензиновый двигатель имеет систему воздушного охлаждения, исключающую перегрев.
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с. - стоимость товара 53330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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