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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с.

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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574222
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.2х1.2х0.8
Вес, кг.
79.05

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с.

Самоходный бензиновый снегоуборщик HUTER SGC 7, 0 поможет качественно убрать от снега небольшую территорию. Наличие фары делает работу в темное время суток более комфортной. Что касается колес, то они имеют глубокий протектор, что позволяет выполнять работу даже при гололеде. Регулировать направление выброса снега можно в процессе уборки. У модели увеличенное количество скоростей: 5 вперед и 2 назад, что позволяет подобрать для себя оптимальный темп работы. За один проход агрегат от убирает полосу шириной 56 см. У ковша увеличенная высота захвата - 54 см. Шнек с зубьями выполнен из прочного металла и справляется со снегом любой плотности. Обеспецичает работу четырехтактный бензиновый двигатель - 7 л.с. с воздушной системой охлаждения. Есть возможность легко быстро запускать снегоуборщик электростартером от АКБ, не привязываясь к сети. Снегоуборщик также отличается от Huter SGC 4000B увеличенными показателями высоты захвата и большим числом передних скоростей.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с.




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
Самоходный бензиновый снегоуборщик HUTER SGC 7, 0 поможет качественно убрать от снега небольшую территорию. Наличие фары делает работу в темное время суток более комфортной. Что касается колес, то они имеют глубокий протектор, что позволяет выполнять работу даже при гололеде. Регулировать направление выброса снега можно в процессе уборки. У модели увеличенное количество скоростей: 5 вперед и 2 назад, что позволяет подобрать для себя оптимальный темп работы. За один проход агрегат от убирает полосу шириной 56 см. У ковша увеличенная высота захвата - 54 см. Шнек с зубьями выполнен из прочного металла и справляется со снегом любой плотности. Обеспецичает работу четырехтактный бензиновый двигатель - 7 л.с. с воздушной системой охлаждения. Есть возможность легко быстро запускать снегоуборщик электростартером от АКБ, не привязываясь к сети. Снегоуборщик также отличается от Huter SGC 4000B увеличенными показателями высоты захвата и большим числом передних скоростей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 62260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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