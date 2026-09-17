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Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E

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Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
12
Объём топливного бака, л
3
Электростартер
да
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
75 410 руб.  88 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 77306
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
12
Объём топливного бака, л
3
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
770х900х670 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
81

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E

самоходный, мощность - 6 л. с. Размер захвата - 610x510 мм

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
12
Объём топливного бака, л
3
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
770х900х670 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
самоходный, мощность - 6 л. с. Размер захвата - 610x510 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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