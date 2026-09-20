Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с.
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с.
Снегоуборщик PATRIOT PS 911 426108488 рассчитан на большие площади. Оснащен мощным 4-х тактым двигателем Patriot. Имеет стальные шнеки для измельчения плотного снега. Всё управление осуществляется с панели оператора. Широкий выбор скоростей и отсутствие привязки к источнику питания делают агрегат мобильным. Ширина захвата составляет 62 см, ширина захвата с расширяющими планками - 71 см. Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы. Мощный 4-тактный двигатель, Широкий выбор скоростей, Реверс - маневренность снегоуборщика, Регулировка дальности выброса, угол выброса снега 70°, Регулировка направления выброса, В конструкции используются только подшипники, а не втулки, Агрегат укомплектован стальными планками увеличивающими ширину захвата до 71 см для свежевыпавшего снега, На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии, Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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