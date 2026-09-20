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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574223
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Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с.
Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 8, 0 - универсальный вариант для тех, кому необходимо очищать большие пространства. Оснащён электростартером от сети 220В, который помогает легко и комфортно запускать снегоуборщик даже после длительного нахождения на улице. Прочный металлический шнек измельчает слежавшийся и обледенелый снег, а ручка регулировки даёт возможность изменять сторону выброса во время движения. Яркая фара создаёт комфортные условия для работы на плохо освещенных территориях. Колёса оснащены протекторами, что позволяет им не скользить по льду. Модель имеет максимально количество передних скоростей: 6 вперед и 2 назад. Увеличенный ковш (62 смx54 см) и мощный двигатель (8 л.с.) позволяет очищать любую территорию за короткий срок.
Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 8, 0 - универсальный вариант для тех, кому необходимо очищать большие пространства. Оснащён электростартером от сети 220В, который помогает легко и комфортно запускать снегоуборщик даже после длительного нахождения на улице. Прочный металлический шнек измельчает слежавшийся и обледенелый снег, а ручка регулировки даёт возможность изменять сторону выброса во время движения. Яркая фара создаёт комфортные условия для работы на плохо освещенных территориях. Колёса оснащены протекторами, что позволяет им не скользить по льду. Модель имеет максимально количество передних скоростей: 6 вперед и 2 назад. Увеличенный ковш (62 смx54 см) и мощный двигатель (8 л.с.) позволяет очищать любую территорию за короткий срок.
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - стоимость товара 75760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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