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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с.

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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 9
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574223
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
94х81х78
Вес, кг.
90

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с.

Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 8, 0 - универсальный вариант для тех, кому необходимо очищать большие пространства. Оснащён электростартером от сети 220В, который помогает легко и комфортно запускать снегоуборщик даже после длительного нахождения на улице. Прочный металлический шнек измельчает слежавшийся и обледенелый снег, а ручка регулировки даёт возможность изменять сторону выброса во время движения. Яркая фара создаёт комфортные условия для работы на плохо освещенных территориях. Колёса оснащены протекторами, что позволяет им не скользить по льду. Модель имеет максимально количество передних скоростей: 6 вперед и 2 назад. Увеличенный ковш (62 смx54 см) и мощный двигатель (8 л.с.) позволяет очищать любую территорию за короткий срок.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с.




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 8, 0 - универсальный вариант для тех, кому необходимо очищать большие пространства. Оснащён электростартером от сети 220В, который помогает легко и комфортно запускать снегоуборщик даже после длительного нахождения на улице. Прочный металлический шнек измельчает слежавшийся и обледенелый снег, а ручка регулировки даёт возможность изменять сторону выброса во время движения. Яркая фара создаёт комфортные условия для работы на плохо освещенных территориях. Колёса оснащены протекторами, что позволяет им не скользить по льду. Модель имеет максимально количество передних скоростей: 6 вперед и 2 назад. Увеличенный ковш (62 смx54 см) и мощный двигатель (8 л.с.) позволяет очищать любую территорию за короткий срок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8,0 5.88кВт 8л.с. - стоимость товара 75760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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