Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130
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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%127 130 руб. 246 841 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270722
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
130
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130
Гусеничный снегоуборщик Patriot Сибирь 130 ЕТ 426108130 - одна из самый укомплектованных моделей. Электростартер позволяет запускать двигатель без лишних усилий. Металлический шнек с зубьями способствует быстрой уборке даже заледенелого снега. Led фара подсвечивает обрабатываемый участок в непогоду. Гусеницы обеспечивают максимальное сцепление с грунтом, что исключает скольжение. Широкий выбор скоростей и отсутствие привязки к источнику питания делают агрегат мобильным. Легкость разворота обеспечивается блокировкой дифференциала.
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Гусеничный снегоуборщик Patriot Сибирь 130 ЕТ 426108130 - одна из самый укомплектованных моделей. Электростартер позволяет запускать двигатель без лишних усилий. Металлический шнек с зубьями способствует быстрой уборке даже заледенелого снега. Led фара подсвечивает обрабатываемый участок в непогоду. Гусеницы обеспечивают максимальное сцепление с грунтом, что исключает скольжение. Широкий выбор скоростей и отсутствие привязки к источнику питания делают агрегат мобильным. Легкость разворота обеспечивается блокировкой дифференциала.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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