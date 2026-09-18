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Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130

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Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 9
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 10
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 11
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 12
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 10
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 11
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 12
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
127 130 руб.  246 841 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270722
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
130

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130

Гусеничный снегоуборщик Patriot Сибирь 130 ЕТ 426108130 - одна из самый укомплектованных моделей. Электростартер позволяет запускать двигатель без лишних усилий. Металлический шнек с зубьями способствует быстрой уборке даже заледенелого снега. Led фара подсвечивает обрабатываемый участок в непогоду. Гусеницы обеспечивают максимальное сцепление с грунтом, что исключает скольжение. Широкий выбор скоростей и отсутствие привязки к источнику питания делают агрегат мобильным. Легкость разворота обеспечивается блокировкой дифференциала.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 130 CЕТ 426108130




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Страна производитель
Китай
Описание
Гусеничный снегоуборщик Patriot Сибирь 130 ЕТ 426108130 - одна из самый укомплектованных моделей. Электростартер позволяет запускать двигатель без лишних усилий. Металлический шнек с зубьями способствует быстрой уборке даже заледенелого снега. Led фара подсвечивает обрабатываемый участок в непогоду. Гусеницы обеспечивают максимальное сцепление с грунтом, что исключает скольжение. Широкий выбор скоростей и отсутствие привязки к источнику питания делают агрегат мобильным. Легкость разворота обеспечивается блокировкой дифференциала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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