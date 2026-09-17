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Снегоуборщик электрический Champion STE1650 купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик электрический Champion STE1650

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Снегоуборщик электрический Champion STE1650 - фото 1
Снегоуборщик электрический Champion STE1650 - фото 2
Снегоуборщик электрический Champion STE1650 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
33
Фары
нет
  • Снегоуборщик электрический Champion STE1650 - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Champion STE1650 - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Champion STE1650 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
19 180 руб.  21 125 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55583
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
33
Фары
нет
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
19

Описание товара Снегоуборщик электрический Champion STE1650

Снегоуборщик электрический Champion STE1650 предназначен для ухода за приусадебной территорией в зимний период. Простота в эксплуатации, небольшие габариты и вес делают агрегат популярным и востребованным, а работать с ним могут лица любого возраста. Надежная защита от поражения электрическим током обеспечивает полную безопасность в эксплуатации. Снегоуборщик электрический Champion STE1650 отличается бережной очисткой снега, что обусловлено резиновыми элементами пластикового шнека.

Особенности:

  • Прочный корпус обеспечивает надежную защиту внутренних механизмов от повреждений;
  • Система управления сосредоточена на ручке агрегата;
  • Направление выброса снега регулируется специальным рычагом;
  • Складная рукоятка обеспечивает удобство при хранении;
  • Наличие колес облегчает транспортировку агрегата;
  • Полное отсутствие вредных выбросов обеспечивает экологичность прибора;
  • Низкий уровень шума.

Комплектация:

  • Снегоуборщик электрический Champion STE1650;
  • Документация;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Champion STE1650




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
33
Фары
нет
Описание

Снегоуборщик электрический Champion STE1650 предназначен для ухода за приусадебной территорией в зимний период. Простота в эксплуатации, небольшие габариты и вес делают агрегат популярным и востребованным, а работать с ним могут лица любого возраста. Надежная защита от поражения электрическим током обеспечивает полную безопасность в эксплуатации. Снегоуборщик электрический Champion STE1650 отличается бережной очисткой снега, что обусловлено резиновыми элементами пластикового шнека.

Особенности:

  • Прочный корпус обеспечивает надежную защиту внутренних механизмов от повреждений;
  • Система управления сосредоточена на ручке агрегата;
  • Направление выброса снега регулируется специальным рычагом;
  • Складная рукоятка обеспечивает удобство при хранении;
  • Наличие колес облегчает транспортировку агрегата;
  • Полное отсутствие вредных выбросов обеспечивает экологичность прибора;
  • Низкий уровень шума.

Комплектация:

  • Снегоуборщик электрический Champion STE1650;
  • Документация;
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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