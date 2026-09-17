Снегоуборщик электрический Champion STE1650
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический Champion STE1650
Снегоуборщик электрический Champion STE1650 предназначен для ухода за приусадебной территорией в зимний период. Простота в эксплуатации, небольшие габариты и вес делают агрегат популярным и востребованным, а работать с ним могут лица любого возраста. Надежная защита от поражения электрическим током обеспечивает полную безопасность в эксплуатации. Снегоуборщик электрический Champion STE1650 отличается бережной очисткой снега, что обусловлено резиновыми элементами пластикового шнека.
Особенности:
- Прочный корпус обеспечивает надежную защиту внутренних механизмов от повреждений;
- Система управления сосредоточена на ручке агрегата;
- Направление выброса снега регулируется специальным рычагом;
- Складная рукоятка обеспечивает удобство при хранении;
- Наличие колес облегчает транспортировку агрегата;
- Полное отсутствие вредных выбросов обеспечивает экологичность прибора;
- Низкий уровень шума.
Комплектация:
- Снегоуборщик электрический Champion STE1650;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Снегоуборщик электрический Champion STE1650 предназначен для ухода за приусадебной территорией в зимний период. Простота в эксплуатации, небольшие габариты и вес делают агрегат популярным и востребованным, а работать с ним могут лица любого возраста. Надежная защита от поражения электрическим током обеспечивает полную безопасность в эксплуатации. Снегоуборщик электрический Champion STE1650 отличается бережной очисткой снега, что обусловлено резиновыми элементами пластикового шнека.
Особенности:
- Прочный корпус обеспечивает надежную защиту внутренних механизмов от повреждений;
- Система управления сосредоточена на ручке агрегата;
- Направление выброса снега регулируется специальным рычагом;
- Складная рукоятка обеспечивает удобство при хранении;
- Наличие колес облегчает транспортировку агрегата;
- Полное отсутствие вредных выбросов обеспечивает экологичность прибора;
- Низкий уровень шума.
Комплектация:
- Снегоуборщик электрический Champion STE1650;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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