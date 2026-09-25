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Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас купить с доставкой в Москве
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Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас

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Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 1
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 2
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 3
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 4
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 5
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 6
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 7
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 8
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 9
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 10
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 11
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 12
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 13
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 14
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 15
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 16
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 17
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 18
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
43
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
3.6
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 1
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 2
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 3
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 4
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 5
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 6
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 7
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 8
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 9
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 10
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 11
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 12
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 13
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 14
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 15
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 16
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 17
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 18
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 150 руб. 
Начислим 1171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748096
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас
73 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
43
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
3.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.63х0.63
Вес, кг.
93

Описание товара Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас

Гибридная снегоуборочная машина Denzel SWB-600 97661 с двигателем объемом 212 см3, ручным стартером и 2 насадками, предназначена для очистки территории от снега, а благодаря функции подметания справляется также с уборкой листвы, пыли и мусора. Ширина обработки щеткой составляет 700 мм (с учетом подрезателей Denzel 97102), ширина шнека — 560 мм при высоте захвата 430 мм, поэтому машина оптимальна для применения на дачном участке.

Преимущества

Отзывы о товаре Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
43
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
3.6
Страна производитель
Китай
Описание

Гибридная снегоуборочная машина Denzel SWB-600 97661 с двигателем объемом 212 см3, ручным стартером и 2 насадками, предназначена для очистки территории от снега, а благодаря функции подметания справляется также с уборкой листвы, пыли и мусора. Ширина обработки щеткой составляет 700 мм (с учетом подрезателей Denzel 97102), ширина шнека — 560 мм при высоте захвата 430 мм, поэтому машина оптимальна для применения на дачном участке.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас - по цене 73150 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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