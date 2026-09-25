Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас
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Характеристики
Описание товара Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661, SWB-600, 212 сс, руч. старт, 2 нас
Гибридная снегоуборочная машина Denzel SWB-600 97661 с двигателем объемом 212 см3, ручным стартером и 2 насадками, предназначена для очистки территории от снега, а благодаря функции подметания справляется также с уборкой листвы, пыли и мусора. Ширина обработки щеткой составляет 700 мм (с учетом подрезателей Denzel 97102), ширина шнека — 560 мм при высоте захвата 430 мм, поэтому машина оптимальна для применения на дачном участке.
Преимущества
- Надежность — при производстве использованы промышленные шариковые подшипники привода колес и шнека, редуктор рассчитан на продолжительную интенсивную эксплуатацию.
- Возможность увеличения ширины захвата 700 мм — на кожух шнека можно установить подрезатели Denzel 97102 (не входят в комплект поставки).
- 2 в 1 — снегоуборочная насадка используется для уборки сугробов и слежавшегося снега зимой, насадка-щетка может использоваться круглый год для уборки листвы и мусора, очистки тротуара, асфальта и плитки от свежевыпавшего снега до основания.
- Система Quick Change — смена насадок происходит быстро и легко, пользователь может произвести замену один.
- Рукоятка управления поворотом насадки — можно менять положение подметальной щетки на 14°.
- Встроенная LED-фара — 12 светодиодов подсветят рабочую зону и обозначат пользователя на дороге в темное время суток
- Усиленная трансмиссия со сменным фрикционом — срок службы трансмиссии увеличен за счет использования металлической ступицы с шарикоподшипником (вместо пластиковой втулки, как у большинства аналогов на рынке), кольцо фрикциона стало сменным для быстрой замены и снижения стоимости обслуживания.
- 6 передач вперед и 2 назад — можно выбрать оптимальный темп движения в зависимости от количества и плотности убираемого снега или мусора.
- Бескамерные шины — их вес меньше, а ремонт в случае прокола будет легким.
- Выбор направления и дальности выброса снега — разгрузочный желоб поворачивается на 190° с помощью р
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Гибридная снегоуборочная машина Denzel SWB-600 97661 с двигателем объемом 212 см3, ручным стартером и 2 насадками, предназначена для очистки территории от снега, а благодаря функции подметания справляется также с уборкой листвы, пыли и мусора. Ширина обработки щеткой составляет 700 мм (с учетом подрезателей Denzel 97102), ширина шнека — 560 мм при высоте захвата 430 мм, поэтому машина оптимальна для применения на дачном участке.
Преимущества
- Надежность — при производстве использованы промышленные шариковые подшипники привода колес и шнека, редуктор рассчитан на продолжительную интенсивную эксплуатацию.
- Возможность увеличения ширины захвата 700 мм — на кожух шнека можно установить подрезатели Denzel 97102 (не входят в комплект поставки).
- 2 в 1 — снегоуборочная насадка используется для уборки сугробов и слежавшегося снега зимой, насадка-щетка может использоваться круглый год для уборки листвы и мусора, очистки тротуара, асфальта и плитки от свежевыпавшего снега до основания.
- Система Quick Change — смена насадок происходит быстро и легко, пользователь может произвести замену один.
- Рукоятка управления поворотом насадки — можно менять положение подметальной щетки на 14°.
- Встроенная LED-фара — 12 светодиодов подсветят рабочую зону и обозначат пользователя на дороге в темное время суток
- Усиленная трансмиссия со сменным фрикционом — срок службы трансмиссии увеличен за счет использования металлической ступицы с шарикоподшипником (вместо пластиковой втулки, как у большинства аналогов на рынке), кольцо фрикциона стало сменным для быстрой замены и снижения стоимости обслуживания.
- 6 передач вперед и 2 назад — можно выбрать оптимальный темп движения в зависимости от количества и плотности убираемого снега или мусора.
- Бескамерные шины — их вес меньше, а ремонт в случае прокола будет легким.
- Выбор направления и дальности выброса снега — разгрузочный желоб поворачивается на 190° с помощью р
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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