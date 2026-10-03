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Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас купить с доставкой в Москве
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Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас

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Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 1
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 2
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 3
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 4
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 5
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 6
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 7
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 8
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 9
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 10
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 11
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 12
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 13
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 14
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 15
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 16
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 17
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 18
Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём топливного бака, л
3
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 1
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 2
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 3
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 4
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 5
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 6
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 7
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 8
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 9
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 10
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 11
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 12
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 13
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 14
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 15
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 16
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 17
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 18
  • Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748097
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Объём топливного бака, л
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.83х0.63
Вес, кг.
96

Описание товара Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас

Гибридная снегоуборочная машина Denzel SWB-800 97662 с двигателем объемом 212 см3, ручным стартером и 2 насадками, предназначена для очистки территории от снега, а также может использоваться для уборки листвы, грязи, пыли и мусора. Благодаря приводу на колеса машину не нужно толкать. Ширина обработки щеткой составляет 800 мм, ширина снегоуборочной насадки — 560 мм при высоте захвата 430 мм. Машина позволяет быстро расчистить дорожки, тротуары, территорию парковки и т.д.

Преимущества

  • Эффективность — мощный 4-тактный двигатель обеспечивает стабильную работу при интенсивном использовании.
  • Легкий старт — праймер подкачки топлива упрощает запуск двигателя после длительного простоя и в холодную погоду.
  • Быстрая установка насадок — подготовка к работе не занимает много времени, с ней можно справиться в одиночку.
  • Защита от поломки — специальный датчик предотвращает запуск двигателя при отсутствии масла.
  • Регулировка скорости движения в зависимости от количества и плотности снега или мусора — на машину установлена коробка передач 6/2 (6 скоростей вперед и 2 назад).
  • Удобное управление — желоб поворачивается на 190°, угол поворота щетки составляет 14°, высоту щетки можно отрегулировать при необходимости.
  • Эргономичность — для регулировки положения разгрузочного желоба и подметальной насадки не нужно наклоняться.
  • Очищение неровных поверхностей от снега — в нижней части снегоуборочной насадки предусмотрены двусторонние полозья регулировки высоты захвата.
  • Срезные болты в комплекте — с каждым двухступенчатым снегоуборщиком Denzel клиент получает 10 запасных срезных болтов для защиты шнека от поломки.
  • Простой уход — в комплект поставки входит лопатка для очистки шнека и разгрузочного желоба.
  • Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Гибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97662, SWB-800, 212 сс, руч. старт, 2 нас




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Объём топливного бака, л
3
Страна производитель
Китай
Описание

Гибридная снегоуборочная машина Denzel SWB-800 97662 с двигателем объемом 212 см3, ручным стартером и 2 насадками, предназначена для очистки территории от снега, а также может использоваться для уборки листвы, грязи, пыли и мусора. Благодаря приводу на колеса машину не нужно толкать. Ширина обработки щеткой составляет 800 мм, ширина снегоуборочной насадки — 560 мм при высоте захвата 430 мм. Машина позволяет быстро расчистить дорожки, тротуары, территорию парковки и т.д.

Преимущества

  • Эффективность — мощный 4-тактный двигатель обеспечивает стабильную работу при интенсивном использовании.
  • Легкий старт — праймер подкачки топлива упрощает запуск двигателя после длительного простоя и в холодную погоду.
  • Быстрая установка насадок — подготовка к работе не занимает много времени, с ней можно справиться в одиночку.
  • Защита от поломки — специальный датчик предотвращает запуск двигателя при отсутствии масла.
  • Регулировка скорости движения в зависимости от количества и плотности снега или мусора — на машину установлена коробка передач 6/2 (6 скоростей вперед и 2 назад).
  • Удобное управление — желоб поворачивается на 190°, угол поворота щетки составляет 14°, высоту щетки можно отрегулировать при необходимости.
  • Эргономичность — для регулировки положения разгрузочного желоба и подметальной насадки не нужно наклоняться.
  • Очищение неровных поверхностей от снега — в нижней части снегоуборочной насадки предусмотрены двусторонние полозья регулировки высоты захвата.
  • Срезные болты в комплекте — с каждым двухступенчатым снегоуборщиком Denzel клиент получает 10 запасных срезных болтов для защиты шнека от поломки.
  • Простой уход — в комплект поставки входит лопатка для очистки шнека и разгрузочного желоба.
  • Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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