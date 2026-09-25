Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
2.2
Электростартер
да
Фары
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 360 руб.
В наличии
Код товара: 748093
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
76 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
2.2
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х70х67
Вес, кг.
87
Описание товара Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
2.2
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - этот товар вы можете купить по цене 76360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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