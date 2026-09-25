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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев купить с доставкой в Москве
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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев

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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 1
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 2
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 3
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 4
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 5
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 6
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 7
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 8
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 9
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 10
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 11
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 12
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 13
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 14
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 15
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 16
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 17
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 18
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
2.2
Электростартер
да
Фары
Да
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 1
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 2
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 3
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 4
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 5
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 6
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 7
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 8
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 9
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 10
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 11
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 12
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 13
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 14
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 15
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 16
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 17
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 18
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 360 руб. 
Начислим 1222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748093
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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев
76 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
2.2
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х70х67
Вес, кг.
87

Описание товара Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев

Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев

Отзывы о товаре Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
2.2
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212cc, эл.старт, фара, обогрев - этот товар вы можете купить по цене 76360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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