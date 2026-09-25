Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф.
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Характеристики
Описание товара Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 420cc, гусеницы, эл.старт, блок. дифф.
Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SBL 711DT PRO 97656 на гусеничном приводе, с двигателем объемом 420 см3, электрическим стартером и разблокировкой дифференциала, предназначена для уборки снега на загородном участке, придомовой территории, подъездных дорогах и улицах СНТ, автомобильных парковках. Мощный двигатель обеспечивает наибольший крутящий момент 28,5 Нм и позволяет работать с любым типом снега в самых сложных погодных условиях.
SBL 711DT PRO — профессиональный выбор для коммунальных служб, организаций, а также людей, ценящих комфорт, функционал и эстетичный внешний вид.
Преимущества
- Усиленная трансмиссия со сменным фрикционом — срок службы трансмиссии увеличен за счет металлической ступицы с шарикоподшипником (у большинства аналогов на рынке используется пластиковая втулка), кольцо фрикциона стало сменным для быстрой замены и снижения стоимости обслуживания.
- Эффективная работа — благодаря кожуху шнека шириной захвата 862 мм (с учетом подрезателей Denzel 97102) и высоте захвата 540 мм машина быстро очищает участки большой площади.
- Увеличенный объем двигателя 420 см? — техника отличается максимальным в линейке крутящим моментом 28,5 Нм
- Гусеничная ходовая часть — снегоуборщик уверенно преодолевает неровные участки, передвигается по глубокому снегу, может работать в условиях холмистой местности и на горнолыжном склоне.
- Разблокировка дифференциала (двусторонняя) — при работе обеспечивается высокая мобильность, снегоуборщик можно без усилий разворачивать практически на месте.
- Надежность — при производстве использованы промышленные шариковые подшипники привода колес и шнека, редуктор рассчитан на продолжительную интенсивную эксплуатацию.
- Подогрев рукояток — Ваши руки всегда будут в тепле.
- Управление одной рукой — специальная система позволяет зафиксировать рычаг запуска шнека, пока нажат рычаг привода колес.
- Количество передач 6 вперед/2 назад — для выбора комфортной ск
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Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SBL 711DT PRO 97656 на гусеничном приводе, с двигателем объемом 420 см3, электрическим стартером и разблокировкой дифференциала, предназначена для уборки снега на загородном участке, придомовой территории, подъездных дорогах и улицах СНТ, автомобильных парковках. Мощный двигатель обеспечивает наибольший крутящий момент 28,5 Нм и позволяет работать с любым типом снега в самых сложных погодных условиях.
SBL 711DT PRO — профессиональный выбор для коммунальных служб, организаций, а также людей, ценящих комфорт, функционал и эстетичный внешний вид.
Преимущества
- Усиленная трансмиссия со сменным фрикционом — срок службы трансмиссии увеличен за счет металлической ступицы с шарикоподшипником (у большинства аналогов на рынке используется пластиковая втулка), кольцо фрикциона стало сменным для быстрой замены и снижения стоимости обслуживания.
- Эффективная работа — благодаря кожуху шнека шириной захвата 862 мм (с учетом подрезателей Denzel 97102) и высоте захвата 540 мм машина быстро очищает участки большой площади.
- Увеличенный объем двигателя 420 см? — техника отличается максимальным в линейке крутящим моментом 28,5 Нм
- Гусеничная ходовая часть — снегоуборщик уверенно преодолевает неровные участки, передвигается по глубокому снегу, может работать в условиях холмистой местности и на горнолыжном склоне.
- Разблокировка дифференциала (двусторонняя) — при работе обеспечивается высокая мобильность, снегоуборщик можно без усилий разворачивать практически на месте.
- Надежность — при производстве использованы промышленные шариковые подшипники привода колес и шнека, редуктор рассчитан на продолжительную интенсивную эксплуатацию.
- Подогрев рукояток — Ваши руки всегда будут в тепле.
- Управление одной рукой — специальная система позволяет зафиксировать рычаг запуска шнека, пока нажат рычаг привода колес.
- Количество передач 6 вперед/2 назад — для выбора комфортной ск
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