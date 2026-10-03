Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт
Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SB 460 97650 с двигателем объемом 99 см3, ручным стартом и эксклюзивным шнеком Snow Crusher, предназначена для очищения от снега открытых ровных поверхностей: придомовой территории, дорожек, тротуаров, автомобильных парковок. Высота захвата составляет 27 см, ширина — 46 см, дальность выброса снега достигает 10 м. Машина значительно превосходит в производительности электрические модели, оставаясь компактной и мобильной.
Преимущества
- Эффективное удаление плотного снега с наледью — на машину установлен эксклюзивный для РФ шнек Snow Crusher с ледорубами.
- Легкий запуск — благодаря насосу подкачки топлива (праймеру) двигатель Snow Series быстро заводится даже в сильный мороз.
- Высокая надежность и плавность хода — удаленное управление желобом осуществляется с помощью тросового механизма, наклон дефлектора регулируется вручную.
- Удобное управление — широкая рукоятка ручного старта облегчает запуск двигателя, для регулировки угла поворота желоба не нужно наклоняться.
- Высокая мобильность — снегоуборщик отличается малым весом 26 кг и продуманной эргономикой.
- Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
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Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SB 460 97650 с двигателем объемом 99 см3, ручным стартом и эксклюзивным шнеком Snow Crusher, предназначена для очищения от снега открытых ровных поверхностей: придомовой территории, дорожек, тротуаров, автомобильных парковок. Высота захвата составляет 27 см, ширина — 46 см, дальность выброса снега достигает 10 м. Машина значительно превосходит в производительности электрические модели, оставаясь компактной и мобильной.
Преимущества
- Эффективное удаление плотного снега с наледью — на машину установлен эксклюзивный для РФ шнек Snow Crusher с ледорубами.
- Легкий запуск — благодаря насосу подкачки топлива (праймеру) двигатель Snow Series быстро заводится даже в сильный мороз.
- Высокая надежность и плавность хода — удаленное управление желобом осуществляется с помощью тросового механизма, наклон дефлектора регулируется вручную.
- Удобное управление — широкая рукоятка ручного старта облегчает запуск двигателя, для регулировки угла поворота желоба не нужно наклоняться.
- Высокая мобильность — снегоуборщик отличается малым весом 26 кг и продуманной эргономикой.
- Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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