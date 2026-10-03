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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт купить с доставкой в Москве
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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт

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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 1
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 2
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 3
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 4
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 5
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 6
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 7
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 8
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 9
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 10
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 11
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 12
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 13
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 14
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 15
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 16
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 17
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 18
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём топливного бака, л
1.4
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 1
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 2
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 3
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 4
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 5
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 6
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 7
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 8
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 9
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 10
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 11
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 12
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 13
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 14
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 15
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 16
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 17
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 18
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748091
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Объём топливного бака, л
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х52х50
Вес, кг.
29.63

Описание товара Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт

Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SB 460 97650 с двигателем объемом 99 см3, ручным стартом и эксклюзивным шнеком Snow Crusher, предназначена для очищения от снега открытых ровных поверхностей: придомовой территории, дорожек, тротуаров, автомобильных парковок. Высота захвата составляет 27 см, ширина — 46 см, дальность выброса снега достигает 10 м. Машина значительно превосходит в производительности электрические модели, оставаясь компактной и мобильной.

Преимущества

  • Эффективное удаление плотного снега с наледью — на машину установлен эксклюзивный для РФ шнек Snow Crusher с ледорубами.
  • Легкий запуск — благодаря насосу подкачки топлива (праймеру) двигатель Snow Series быстро заводится даже в сильный мороз.
  • Высокая надежность и плавность хода — удаленное управление желобом осуществляется с помощью тросового механизма, наклон дефлектора регулируется вручную.
  • Удобное управление — широкая рукоятка ручного старта облегчает запуск двигателя, для регулировки угла поворота желоба не нужно наклоняться.
  • Высокая мобильность — снегоуборщик отличается малым весом 26 кг и продуманной эргономикой.
  • Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, ручной старт




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Объём топливного бака, л
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SB 460 97650 с двигателем объемом 99 см3, ручным стартом и эксклюзивным шнеком Snow Crusher, предназначена для очищения от снега открытых ровных поверхностей: придомовой территории, дорожек, тротуаров, автомобильных парковок. Высота захвата составляет 27 см, ширина — 46 см, дальность выброса снега достигает 10 м. Машина значительно превосходит в производительности электрические модели, оставаясь компактной и мобильной.

Преимущества

  • Эффективное удаление плотного снега с наледью — на машину установлен эксклюзивный для РФ шнек Snow Crusher с ледорубами.
  • Легкий запуск — благодаря насосу подкачки топлива (праймеру) двигатель Snow Series быстро заводится даже в сильный мороз.
  • Высокая надежность и плавность хода — удаленное управление желобом осуществляется с помощью тросового механизма, наклон дефлектора регулируется вручную.
  • Удобное управление — широкая рукоятка ручного старта облегчает запуск двигателя, для регулировки угла поворота желоба не нужно наклоняться.
  • Высокая мобильность — снегоуборщик отличается малым весом 26 кг и продуманной эргономикой.
  • Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
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Отзывы


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