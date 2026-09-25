Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара
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Характеристики
Описание товара Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара
Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SB 560 LP 97652 с двигателем объемом 212 cм3, электростартером и фарой предназначена для уборки территорий загородных домов, коттеджей, подъездных дорог и улиц СНТ, парковок и городских дворовых территорий. ,Ресурсный двигатель с увеличенным крутящим моментом и шнек с агрессивным профилем ледорубов обеспечивают эффективную уборку снега. Ковш шириной захвата 660 мм (с учетом подрезателей Denzel 97101) и высотой захвата 430 мм эффективно справляется с сугробами. Denzel SB 560 LP подойдет сотрудникам коммунальных служб, организаций, а также людям, ценящим комфорт, функционал и эстетический внешний вид.
Преимущества
- Усиленная трансмиссия со сменным фрикционом — срок службы трансмиссии увеличен за счет металлической ступицы с шарикоподшипником (у большинства аналогов на рынке используется пластиковая втулка), кольцо фрикциона стало сменным для быстрой замены и снижения стоимости обслуживания.
- Возможность увеличения ширины захвата до 660 мм — на кожух шнека можно установить подрезатели Denzel 97101 (не входят в комплект поставки).
- Экономия сил и времени — снегоуборочная машина оснащена приводом на колеса, а значит, ее не придется толкать во время работы.
- Увеличенная производительность — двухступенчатая система удаления снега обеспечивает эффективное решение поставленных задач.
- Гибкая коробка передач 6/2 — можно установить оптимальную скорость движения.
- Долговечность — редуктор с увеличенным ресурсом продлевает срок службы снегоуборочной машины.
- Удобный и быстрый запуск — электростартер позволяет включить двигатель одним нажатием кнопки, а широкая рукоятка ручного стартера обеспечивает комфорт при запуске двигателя вручную.
- Комфортная работа — рычаг поворота желоба позволяет легко выбрать желаемое направление выброса снега, а яркая LED-фара позволяет работать в условиях плохой видимости.
- Надежная конструкция — высокая стальная панель прида
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Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SB 560 LP 97652 с двигателем объемом 212 cм3, электростартером и фарой предназначена для уборки территорий загородных домов, коттеджей, подъездных дорог и улиц СНТ, парковок и городских дворовых территорий. ,Ресурсный двигатель с увеличенным крутящим моментом и шнек с агрессивным профилем ледорубов обеспечивают эффективную уборку снега. Ковш шириной захвата 660 мм (с учетом подрезателей Denzel 97101) и высотой захвата 430 мм эффективно справляется с сугробами. Denzel SB 560 LP подойдет сотрудникам коммунальных служб, организаций, а также людям, ценящим комфорт, функционал и эстетический внешний вид.
Преимущества
- Усиленная трансмиссия со сменным фрикционом — срок службы трансмиссии увеличен за счет металлической ступицы с шарикоподшипником (у большинства аналогов на рынке используется пластиковая втулка), кольцо фрикциона стало сменным для быстрой замены и снижения стоимости обслуживания.
- Возможность увеличения ширины захвата до 660 мм — на кожух шнека можно установить подрезатели Denzel 97101 (не входят в комплект поставки).
- Экономия сил и времени — снегоуборочная машина оснащена приводом на колеса, а значит, ее не придется толкать во время работы.
- Увеличенная производительность — двухступенчатая система удаления снега обеспечивает эффективное решение поставленных задач.
- Гибкая коробка передач 6/2 — можно установить оптимальную скорость движения.
- Долговечность — редуктор с увеличенным ресурсом продлевает срок службы снегоуборочной машины.
- Удобный и быстрый запуск — электростартер позволяет включить двигатель одним нажатием кнопки, а широкая рукоятка ручного стартера обеспечивает комфорт при запуске двигателя вручную.
- Комфортная работа — рычаг поворота желоба позволяет легко выбрать желаемое направление выброса снега, а яркая LED-фара позволяет работать в условиях плохой видимости.
- Надежная конструкция — высокая стальная панель прида
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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