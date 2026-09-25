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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара купить с доставкой в Москве
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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара

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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 1
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 2
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 3
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 4
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 5
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 6
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 7
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 8
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 9
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 10
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 11
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 12
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 13
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 14
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 15
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 16
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 17
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 18
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
43
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
3.6
Электростартер
да
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 1
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 2
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 3
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 4
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 5
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 6
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 7
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 8
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 9
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 10
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 11
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 12
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 13
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 14
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 15
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 16
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 17
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 18
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 630 руб. 
Начислим 779 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748092
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара
48 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
43
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
3.6
Электростартер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х62х60
Вес, кг.
68.1

Описание товара Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара

Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SB 560 LP 97652 с двигателем объемом 212 cм3, электростартером и фарой предназначена для уборки территорий загородных домов, коттеджей, подъездных дорог и улиц СНТ, парковок и городских дворовых территорий. ,Ресурсный двигатель с увеличенным крутящим моментом и шнек с агрессивным профилем ледорубов обеспечивают эффективную уборку снега. Ковш шириной захвата 660 мм (с учетом подрезателей Denzel 97101) и высотой захвата 430 мм эффективно справляется с сугробами. Denzel SB 560 LP подойдет сотрудникам коммунальных служб, организаций, а также людям, ценящим комфорт, функционал и эстетический внешний вид.

Преимущества

Отзывы о товаре Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
43
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
3.6
Электростартер
да
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SB 560 LP 97652 с двигателем объемом 212 cм3, электростартером и фарой предназначена для уборки территорий загородных домов, коттеджей, подъездных дорог и улиц СНТ, парковок и городских дворовых территорий. ,Ресурсный двигатель с увеличенным крутящим моментом и шнек с агрессивным профилем ледорубов обеспечивают эффективную уборку снега. Ковш шириной захвата 660 мм (с учетом подрезателей Denzel 97101) и высотой захвата 430 мм эффективно справляется с сугробами. Denzel SB 560 LP подойдет сотрудникам коммунальных служб, организаций, а также людям, ценящим комфорт, функционал и эстетический внешний вид.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc, эл.старт, фара - стоимость товара 48630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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