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Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT

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Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 9
Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 10
Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 11
Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 12
Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 13
Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
1.1
Фары
Да
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 10
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 11
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 12
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 13
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
111 680 руб.  158 275 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394184
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
1.1
Фары
Да
Размеры в упаковке, м
1.18х0.71х0.53
Вес, кг.
119

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT

Высокопроизводительный гусеничный снегоуборщик PATRIOT Сибирь 110 ЕТ подходит для уборки снега и расчистки снежных заносов. Высокий зубчатый шнек с агрессивным дизайном перемалывает любой вид снега, включая сырой и обледеневший. Система XTS расширяет возможности для уборки на 10%, увеличивая площадь и высоту захвата. «Зимний» двигатель защищен от сильных морозов до -35 градусов, а функция электростарта позволяет запустить его по нажатию одной кнопки. Для работы в темное время модель оснащена LED-фарой. Управление вынесено на отдельную панель, дающую быстрый доступ ко всем его элементам.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Patriot 110 CЕT




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
1.1
Фары
Да
Описание
Высокопроизводительный гусеничный снегоуборщик PATRIOT Сибирь 110 ЕТ подходит для уборки снега и расчистки снежных заносов. Высокий зубчатый шнек с агрессивным дизайном перемалывает любой вид снега, включая сырой и обледеневший. Система XTS расширяет возможности для уборки на 10%, увеличивая площадь и высоту захвата. «Зимний» двигатель защищен от сильных морозов до -35 градусов, а функция электростарта позволяет запустить его по нажатию одной кнопки. Для работы в темное время модель оснащена LED-фарой. Управление вынесено на отдельную панель, дающую быстрый доступ ко всем его элементам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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