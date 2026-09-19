Снегоуборщик бензиновый Champion ST661
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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
11
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%39 530 руб. 56 125 руб.
В наличии
Код товара: 349563
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39 530 руб. -30%
56 125 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
51
Регулировка положения снегозаборника
да
Дальность выброса снега
11
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Мощность электрического двигателя, л.с
5.5
Задний ход
да
Электростартер
да
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х66х63
Вес, кг.
67.5
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST661
Мощный бензиновый снегоуборщик CHAMPION уверенно справится даже с плотными снежными заносами благодаря широкой полосе захвата 61 см и высоте 51 см — за один проход очищает большую площадь, экономит ваше время и силы. Самоходная конструкция с задним ходом обеспечивает отличную маневренность даже на скользком участке. Электростартер помогает быстро запустить двигатель без лишних усилий — никакого лишнего ожидания на морозе. Регулировка положения снегозаборника позволяет точно направлять выброс снега на расстояние до 11 метров, чтобы сделать участок максимально чистым. Вместительный топливный бак 3,6 л позволит работать дольше без частых заправок. Надёжная техника для быстрой и эффективной уборки снега.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
61
Высота захвата, см
51
Регулировка положения снегозаборника
да
Дальность выброса снега
11
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Мощность электрического двигателя, л.с
5.5
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Задний ход
да
Электростартер
да
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Мощный бензиновый снегоуборщик CHAMPION уверенно справится даже с плотными снежными заносами благодаря широкой полосе захвата 61 см и высоте 51 см — за один проход очищает большую площадь, экономит ваше время и силы. Самоходная конструкция с задним ходом обеспечивает отличную маневренность даже на скользком участке. Электростартер помогает быстро запустить двигатель без лишних усилий — никакого лишнего ожидания на морозе. Регулировка положения снегозаборника позволяет точно направлять выброс снега на расстояние до 11 метров, чтобы сделать участок максимально чистым. Вместительный топливный бак 3,6 л позволит работать дольше без частых заправок. Надёжная техника для быстрой и эффективной уборки снега.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик бензиновый Champion ST661 - по цене 39530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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