Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574220
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с.
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 предназначен для расчистки небольших территорий от снега. Самоход, оборудован 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Ширина обработки за один проход равна 56 см. Специальным рычагом можно установить удобное направление выброса снега. Металлический шнек может измельчает заледенелый, плотный или мокрый снег. Рабочая система снегоуборщика Huter представляет собой снегозаборный желоб со шнеком, а также вентилятор в форме крыльчатки и желоб для выброса снега. Агрегат приводится в действие четырехтактным поршневым одноцилиндровым бензиновым двигателем внутреннего сгорания с воздушным охлаждением.
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 предназначен для расчистки небольших территорий от снега. Самоход, оборудован 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Ширина обработки за один проход равна 56 см. Специальным рычагом можно установить удобное направление выброса снега. Металлический шнек может измельчает заледенелый, плотный или мокрый снег. Рабочая система снегоуборщика Huter представляет собой снегозаборный желоб со шнеком, а также вентилятор в форме крыльчатки и желоб для выброса снега. Агрегат приводится в действие четырехтактным поршневым одноцилиндровым бензиновым двигателем внутреннего сгорания с воздушным охлаждением.
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 48190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 6.5л.с.