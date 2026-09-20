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Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 Li-ion, 16 л купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 Li-ion, 16 л

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Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 Li-ion, 16 л - фото 1
Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 Li-ion, 16 л - фото 2
Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 Li-ion, 16 л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
16
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3
  • Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 Li-ion, 16 л - фото 1
  • Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 Li-ion, 16 л - фото 2
  • Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 Li-ion, 16 л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
4 490 руб.  6 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568559
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
16
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Емкость аккумулятора
8 А•ч
Высота, см
48
Ширина, см
21
Размеры в упаковке, см
48х37х21
Вес, кг.
4

Описание товара Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 Li-ion, 16 л

Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей. Оснащен аккумулятором 12В Li-ion и сетевым адаптером, который обеспечивает быструю зарядку. Регулируемые лямки обеспечивают удобство перемещения опрыскивателя, можно носить как ранец. Комплектация Опрыскиватель Уплотнительные кольца - 4 шт. Держатель для шланга - 1 шт. Сопло - 4 шт. Пластиковая решетка-фильтр - 1 шт. Лямки съемные - 2 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Коробка

Отзывы о товаре Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 Li-ion, 16 л




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
16
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Емкость аккумулятора
8 А•ч
Высота, см
48
Ширина, см
21
Описание
Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей. Оснащен аккумулятором 12В Li-ion и сетевым адаптером, который обеспечивает быструю зарядку. Регулируемые лямки обеспечивают удобство перемещения опрыскивателя, можно носить как ранец. Комплектация Опрыскиватель Уплотнительные кольца - 4 шт. Держатель для шланга - 1 шт. Сопло - 4 шт. Пластиковая решетка-фильтр - 1 шт. Лямки съемные - 2 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Коробка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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