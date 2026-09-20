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Опрыскиватель садовый помповый DEKO DKSP08, 8 л купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель садовый помповый DEKO DKSP08, 8 л

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Опрыскиватель садовый помповый DEKO DKSP08, 8 л - фото 1
Опрыскиватель садовый помповый DEKO DKSP08, 8 л - фото 2
Опрыскиватель садовый помповый DEKO DKSP08, 8 л - фото 3
Опрыскиватель садовый помповый DEKO DKSP08, 8 л - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
8
  • Опрыскиватель садовый помповый DEKO DKSP08, 8 л - фото 1
  • Опрыскиватель садовый помповый DEKO DKSP08, 8 л - фото 2
  • Опрыскиватель садовый помповый DEKO DKSP08, 8 л - фото 3
  • Опрыскиватель садовый помповый DEKO DKSP08, 8 л - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
1 520 руб.  1 591 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568433
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х18х18
Вес, кг.
1.5

Описание товара Опрыскиватель садовый помповый DEKO DKSP08, 8 л

Садовый помповый опрыскиватель DEKO DKSP08 8 л 065-0940 используется для обработки садовых растений. Вместимость бака - 8 л. Возможна регулировка напора струи. Наполнить бак быстро и удобно за счет широкой горловины. Благодаря плечевому ремню опрыскивателем удобно пользоваться даже при обработке значительных территорий.

Отзывы о товаре Опрыскиватель садовый помповый DEKO DKSP08, 8 л




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
8
Страна производитель
Китай
Описание
Садовый помповый опрыскиватель DEKO DKSP08 8 л 065-0940 используется для обработки садовых растений. Вместимость бака - 8 л. Возможна регулировка напора струи. Наполнить бак быстро и удобно за счет широкой горловины. Благодаря плечевому ремню опрыскивателем удобно пользоваться даже при обработке значительных территорий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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