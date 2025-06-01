Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПЛ-5)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
0
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
В наличии
Код товара: 697018
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2 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
0
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
1
Высота, см
30
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х17
Вес, кг.
1.4
Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПЛ-5)
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПЛ-5) Компактный аккумуляторный опрыскиватель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от Li-ion аккумулятора.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
0
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
1
Высота, см
30
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПЛ-5) Компактный аккумуляторный опрыскиватель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от Li-ion аккумулятора.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
классный.заряда надолго хватает.50 литров выбрызгиваю и ничуть не разряжается
Достоинства:
Комментарий:
не хватает одной детали на ремне
Достоинства:
Комментарий:
Отличный опрыскиватель, в работе проверил.
Достоинства:
Комментарий:
всё согласно задаче,справился
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает хорошо, батарейка держит не один день, даже с каждодневным использованием, на ощупь мне показалось, что пластик очень хрупкий, нужно бережно относиться к устройству
Достоинства:
Комментарий:
Опробовали, все Ок, распыляет отлично.Ни где не течет.
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый, комплектация полная, по индикатору заряда две из трёх лампочек светились. опрыскал 2 участка по десять соток, аппаратом доволен, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный (на 10 л). Пришёл с заряженным аккомулятором. С первого взгляда пластик хрупкий - требует бережного хранения. Как будет работать, посмотрим и дополним отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
очень довольна.работает хорошо.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель пришел в срок, уже пользуемся на даче во всю, очень удобный, быстрая зарядка, подробная и понятная инструкция.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, аккумулятор заряжен. Опробовала. Понравился
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель пришел в срок, комплект полный. Прочитали инструкцию, залили воду, первый пуск - полет нормальный! Все работает в штатном режиме. Аккумулятор заряжен, давление давит, красота!!! Единственный минус - это крепление ремней снизу опрыскивателя. Просто вставляются в пазы, что очень не практично! При первой примерке один из наплечных ремней соскочил с опрыскивателя. Нужно будет доделывать крепления, что бы не соскакивали. Общее впечатление пока что СУПЕР!!! Дальше будет видно)))
Достоинства:
Комментарий:
опрыскивателем доволен всё работает. продавца рекомендую,пришло вовремя спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень полезная и удобная вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл целый.Проверил на воде всё работает.Первое впечатление хорошее, будем опробовать в деле.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Отличный опрыскиватель для небольших объемов.
Достоинства:
Комментарий:
всё супер,брызжет как надо ,батарея заряжена ,насадки все есть ,регулятор работает . советую к покупке .магазин честный.
Достоинства:
Комментарий:
Всё неплохо- качественные исполнение, и всё прочее. Лёгкий, удобный. Хорошая тугая струя. Из минусов - нет заявленной дальности распыления до 6 м, а брали именно за эту характеристику, т к в саду высокие деревья. От сопла максимум 3 м. Меня не устроил только по этой причине.
Достоинства:
Комментарий:
Родители уже опробовали. Всё работает,все нормально.
Достоинства:
Комментарий:
классный аппарат! Распыляет хорошо,обработал все кусты. Жалею,что раньше не купил.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, комплект полный, аккумулятор вроде заряжен
Достоинства:
Комментарий:
Опробовали в деле. Очень хороший, все заявленные характеристики оправдывают себя. Работать удобно, быстро
Достоинства:
Комментарий:
зверь аппарат,работать приятно,так и хочется чего-нибудь опрыскать
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в комплекте. Аккумулятор заряжен.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично! Но упаковка была вскрыта..
Достоинства:
Комментарий:
Пришел не заряженный,хотя читал,что приходит в заряженном состоянии,заряжался часа 3,не сразу понял куда ставить прокладки,там их 2 вида,короче не успел до темна,пришлось старым брызгать,не очень нравиться брандспойт,хлиповат.Думаю скоро дополню свой отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель понравился. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо производителю! Уже использовали по назначению (и даже не совсем), реакции положительные: удобно располагается на спине и не грузит даже с полным баком, заряда батареи хватило на распыление 30 литров (десятью из них помыли машину) и ещё осталось, я довольна покупкой на все сто.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный опрыскиватель! После пневматического с ним работать одно удовольствие: больше времени занимает подготовка раствора, обработка участка заняла минуты. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
опрыскиватель пришёл вовремя, хорошо упакован, полный комплект. пока не использовала, но кажется очень удобным
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПЛ-5) - данный товар вы можете купить по цене 2720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 5 л, (ОПЛ-5)
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
классный.заряда надолго хватает.50 литров выбрызгиваю и ничуть не разряжается
Достоинства:
Комментарий:
не хватает одной детали на ремне
Достоинства:
Комментарий:
Отличный опрыскиватель, в работе проверил.
Достоинства:
Комментарий:
всё согласно задаче,справился
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает хорошо, батарейка держит не один день, даже с каждодневным использованием, на ощупь мне показалось, что пластик очень хрупкий, нужно бережно относиться к устройству
Достоинства:
Комментарий:
Опробовали, все Ок, распыляет отлично.Ни где не течет.
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый, комплектация полная, по индикатору заряда две из трёх лампочек светились. опрыскал 2 участка по десять соток, аппаратом доволен, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный (на 10 л). Пришёл с заряженным аккомулятором. С первого взгляда пластик хрупкий - требует бережного хранения. Как будет работать, посмотрим и дополним отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
очень довольна.работает хорошо.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель пришел в срок, уже пользуемся на даче во всю, очень удобный, быстрая зарядка, подробная и понятная инструкция.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, аккумулятор заряжен. Опробовала. Понравился
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель пришел в срок, комплект полный. Прочитали инструкцию, залили воду, первый пуск - полет нормальный! Все работает в штатном режиме. Аккумулятор заряжен, давление давит, красота!!! Единственный минус - это крепление ремней снизу опрыскивателя. Просто вставляются в пазы, что очень не практично! При первой примерке один из наплечных ремней соскочил с опрыскивателя. Нужно будет доделывать крепления, что бы не соскакивали. Общее впечатление пока что СУПЕР!!! Дальше будет видно)))
Достоинства:
Комментарий:
опрыскивателем доволен всё работает. продавца рекомендую,пришло вовремя спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень полезная и удобная вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл целый.Проверил на воде всё работает.Первое впечатление хорошее, будем опробовать в деле.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Отличный опрыскиватель для небольших объемов.
Достоинства:
Комментарий:
всё супер,брызжет как надо ,батарея заряжена ,насадки все есть ,регулятор работает . советую к покупке .магазин честный.
Достоинства:
Комментарий:
Всё неплохо- качественные исполнение, и всё прочее. Лёгкий, удобный. Хорошая тугая струя. Из минусов - нет заявленной дальности распыления до 6 м, а брали именно за эту характеристику, т к в саду высокие деревья. От сопла максимум 3 м. Меня не устроил только по этой причине.
Достоинства:
Комментарий:
Родители уже опробовали. Всё работает,все нормально.
Достоинства:
Комментарий:
классный аппарат! Распыляет хорошо,обработал все кусты. Жалею,что раньше не купил.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, комплект полный, аккумулятор вроде заряжен
Достоинства:
Комментарий:
Опробовали в деле. Очень хороший, все заявленные характеристики оправдывают себя. Работать удобно, быстро
Достоинства:
Комментарий:
зверь аппарат,работать приятно,так и хочется чего-нибудь опрыскать
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в комплекте. Аккумулятор заряжен.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично! Но упаковка была вскрыта..
Достоинства:
Комментарий:
Пришел не заряженный,хотя читал,что приходит в заряженном состоянии,заряжался часа 3,не сразу понял куда ставить прокладки,там их 2 вида,короче не успел до темна,пришлось старым брызгать,не очень нравиться брандспойт,хлиповат.Думаю скоро дополню свой отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель понравился. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо производителю! Уже использовали по назначению (и даже не совсем), реакции положительные: удобно располагается на спине и не грузит даже с полным баком, заряда батареи хватило на распыление 30 литров (десятью из них помыли машину) и ещё осталось, я довольна покупкой на все сто.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный опрыскиватель! После пневматического с ним работать одно удовольствие: больше времени занимает подготовка раствора, обработка участка заняла минуты. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
опрыскиватель пришёл вовремя, хорошо упакован, полный комплект. пока не использовала, но кажется очень удобным