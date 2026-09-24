Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-16LA, 16 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64789)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.1
Объём топливного бака, л
16
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб.
В наличии
Код товара: 658116
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3 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
Опрыскиватель аккумуляторный - 1 штЗарядное устройство - 1 штНасадка - 3 штШтанга с ручкой - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 шт
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.1
Объём топливного бака, л
16
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3.1
Телескопическая ручка
да
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
8 А•ч
Высота, см
45
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х21
Вес, кг.
5
Описание товара Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-16LA, 16 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64789)
Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель Denzel D-16LA 64789 с баком объемом 16 л и батареей на 12 В, емкостью 8 Ач, предназначен для распыления воды или инсектицидов. Используется для ухода за растениями, дезинфекции помещения, мытья окон и фасадов. Длина штанги регулируется в диапазоне 470-820 мм, а максимальная дальность распыления составляет 4 м, что облегчает обработку труднодоступных мест.
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
Опрыскиватель аккумуляторный - 1 штЗарядное устройство - 1 штНасадка - 3 штШтанга с ручкой - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 шт
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.1
Объём топливного бака, л
16
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3.1
Телескопическая ручка
да
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
8 А•ч
Развернуть
Высота, см
45
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель Denzel D-16LA 64789 с баком объемом 16 л и батареей на 12 В, емкостью 8 Ач, предназначен для распыления воды или инсектицидов. Используется для ухода за растениями, дезинфекции помещения, мытья окон и фасадов. Длина штанги регулируется в диапазоне 470-820 мм, а максимальная дальность распыления составляет 4 м, что облегчает обработку труднодоступных мест.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-16LA, 16 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64789) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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