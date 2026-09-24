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Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788)

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Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 1
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 2
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 3
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 4
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 5
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 6
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 7
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 8
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 9
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 10
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 11
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 12
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 13
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 14
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 15
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 16
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 17
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 18
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 19
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 20
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 21
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 22
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 23
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 24
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 25
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 26
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 27
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 28
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 29
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 30
Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.1
Объём топливного бака, л
12
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
3.1
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 1
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 2
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 3
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 4
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 5
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 6
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 7
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 8
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 9
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 10
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 11
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 12
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 13
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 14
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 15
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 16
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 17
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 18
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 19
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 20
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 21
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 22
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 23
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 24
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 25
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 26
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 27
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 28
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 29
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 30
  • Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658115
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788)
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
Опрыскиватель аккумуляторный - 1 штЗарядное устройство - 1 штНасадка - 3 штШтанга с ручкой - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 шт
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.1
Объём топливного бака, л
12
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
3.1
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
8 А•ч
Высота, см
40
Ширина, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х13
Вес, кг.
4.8

Описание товара Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788)

Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель Denzel D-12LA с баком объемом 12 л и батареей на 12 В, емкостью 8 Ач, предназначен для распыления воды или инсектицидов. Используется для ухода за растениями, дезинфекции помещения, мытья окон и фасадов. Длина штанги регулируется в диапазоне 470-820 мм, а максимальная дальность распыления составляет 4 м, что облегчает обработку труднодоступных мест.

Отзывы о товаре Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
Опрыскиватель аккумуляторный - 1 штЗарядное устройство - 1 штНасадка - 3 штШтанга с ручкой - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 шт
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.1
Объём топливного бака, л
12
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
3.1
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
8 А•ч
Высота, см
40
Развернуть
Ширина, см
17
Страна производитель
Китай
Описание
Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель Denzel D-12LA с баком объемом 12 л и батареей на 12 В, емкостью 8 Ач, предназначен для распыления воды или инсектицидов. Используется для ухода за растениями, дезинфекции помещения, мытья окон и фасадов. Длина штанги регулируется в диапазоне 470-820 мм, а максимальная дальность распыления составляет 4 м, что облегчает обработку труднодоступных мест.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-12LA, 12 л, 12 В, 8 Ач Denzel (64788) - стоимость товара 2750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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