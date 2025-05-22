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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16)

1 Отзывы
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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 1
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 2
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 3
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 4
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 5
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 6
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 7
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 8
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 9
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 10
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 11
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 12
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 13
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
5
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 1
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 2
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 3
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 4
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 5
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 6
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 7
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 8
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 9
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 10
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 11
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 12
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 13
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16)
3 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
5
Высота, см
83
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х22
Вес, кг.
5.9

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16)

Аккумуляторный опрыскиватель ЗУБР 16 л ОПС-16 отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от свинцово-кислотного аккумулятора напряжением 12 В. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.

Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16)

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо большое будем порзоватся. поедет далше в деревню . Все как написано. одно тока держатель аккумулятора порвал. будем переделать



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
5
Высота, см
83
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный опрыскиватель ЗУБР 16 л ОПС-16 отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от свинцово-кислотного аккумулятора напряжением 12 В. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо большое будем порзоватся. поедет далше в деревню . Все как написано. одно тока держатель аккумулятора порвал. будем переделать


Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3600 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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