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Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236)

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Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 1
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 2
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 3
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 4
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 5
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 6
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 7
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 8
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 9
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 10
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 11
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 12
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 13
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 14
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 15
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 16
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 17
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 18
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 19
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 20
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 21
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 22
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 23
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 24
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 25
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 26
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 27
Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3,1 л/мин
Время работы на одном заряде
3 ч
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 1
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 2
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 3
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 4
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 5
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 6
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 7
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 8
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 9
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 10
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 11
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 12
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 13
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 14
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 15
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 16
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 17
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 18
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 19
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 20
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 21
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 22
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 23
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 24
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 25
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 26
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 27
  • Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743110
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Характеристики

Бренд
Kolner
Тип двигателя
аккумуляторный
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3,1 л/мин
Телескопическая ручка
да
Длина штанги, м
1
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
8 А•ч
Время работы на одном заряде
3 ч
Время заряда
8 ч
Высота, см
23
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х33х25
Вес, кг.
5

Описание товара Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236)

БОЛЕЕ 3 ЧАСОВ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ: аккумулятор 12В / 8 Ач обеспечивает длительную работу без необходимости частой подзарядки. ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО: объёма бака 16 л надолго хватает для работы без дозаправки, а широкая горловина упрощает заливку раствора. КОМФОРТ ПРИ РАБОТЕ: мягкая спинка и удобные ранцевые ремни снижают нагрузку на спину даже при длительном использовании. ТОЧНОСТЬ И ДАЛЬНОСТЬ: телескопическая штанга длиной 1 м и удобная рукоятка обеспечивают контроль и равномерное распыление. РАЗНЫЕ ТИПЫ РАСПЫЛЕНИЯ: в комплекте 3 насадки для различных задач. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: уход за садовыми деревьями, обработка овощных культур, полив клумб, опрыскивание кустарников, дезинфекция газона от клещей.

Отзывы о товаре Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236)




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Характеристики
Бренд
Kolner
Тип двигателя
аккумуляторный
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3,1 л/мин
Телескопическая ручка
да
Длина штанги, м
1
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
8 А•ч
Время работы на одном заряде
3 ч
Развернуть
Время заряда
8 ч
Высота, см
23
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
БОЛЕЕ 3 ЧАСОВ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ: аккумулятор 12В / 8 Ач обеспечивает длительную работу без необходимости частой подзарядки. ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО: объёма бака 16 л надолго хватает для работы без дозаправки, а широкая горловина упрощает заливку раствора. КОМФОРТ ПРИ РАБОТЕ: мягкая спинка и удобные ранцевые ремни снижают нагрузку на спину даже при длительном использовании. ТОЧНОСТЬ И ДАЛЬНОСТЬ: телескопическая штанга длиной 1 м и удобная рукоятка обеспечивают контроль и равномерное распыление. РАЗНЫЕ ТИПЫ РАСПЫЛЕНИЯ: в комплекте 3 насадки для различных задач. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: уход за садовыми деревьями, обработка овощных культур, полив клумб, опрыскивание кустарников, дезинфекция газона от клещей.
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Отзывы


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