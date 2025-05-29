Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, (ОПЛ-15)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%4 860 руб. 9 260 руб.
В наличии
Код товара: 697015
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Загружаем...
4 860 руб. -48%
9 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
3
Высота, см
100
Ширина, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х37х27
Вес, кг.
5.45
Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, (ОПЛ-15)
Аккумуляторный опрыскиватель ЗУБР 15 л ОПЛ-15 отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В (приобретается отдельно). За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
3
Высота, см
100
Ширина, см
29
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный опрыскиватель ЗУБР 15 л ОПЛ-15 отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В (приобретается отдельно). За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратно упакован, удобный ранец, оптимальное количество раствора помещается в ëмкость. Форсунки огонь, мелкодисперсное распыление, удобен в работе.
Достоинства:
Комментарий:
опрыскиватель отличный супруга довольна спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Приехал быстро!Отличный опрыскиватель!!!
Достоинства:
Комментарий:
Стандартный опрыскиватель. Работает ровно. Аккумулятор заряжен почти на 100% был. Ставлю 4 из-за ремней. Никак не мог приспособить так чтобы вся конструкция не разъезжалась, в итоге просто навязал узлы. Слабовата ручка, где перекрывается поток, выглядит не очень надежно, но пока нареканий нет, 3 раза опраскивал - проблем не было. По факту распыляет максимум на метр где-то от сопла, я использовал двойное. Возможно при одинарном будет дальше.
Достоинства:
Комментарий:
Работает всё хорошо, удобный ранец, сам не выключается. неисправностей после применения не выявлено. Всё было в комплекте, коробка пришла не рваная. Будем эксплуатировать, возможно дополню отзыв позднее.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро.Работает отлично.Протечек нет.По сравнению с ручным просто огонь.Шланг достаточной длины,разные насадки.Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо распыляет. Акум заряжен был, три бака использовал несколько не сел. Ремкомплект для насоса есть. Пластик хороший
Достоинства:
Комментарий:
удобный можно брать для сада и огорода
Достоинства:
Комментарий:
Отличный опрыскиватель, быль куплен для обработки участка от клещей
Достоинства:
Комментарий:
круто,но я еще не знаю что написать.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее! Качество отличное, все в комплекте как и заявлено в карточке. Брала родителям, позже отзыв дополню) в целом рекомендую к покупке
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, (ОПЛ-15) - по цене 4860 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, (ОПЛ-15)
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратно упакован, удобный ранец, оптимальное количество раствора помещается в ëмкость. Форсунки огонь, мелкодисперсное распыление, удобен в работе.
Достоинства:
Комментарий:
опрыскиватель отличный супруга довольна спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Приехал быстро!Отличный опрыскиватель!!!
Достоинства:
Комментарий:
Стандартный опрыскиватель. Работает ровно. Аккумулятор заряжен почти на 100% был. Ставлю 4 из-за ремней. Никак не мог приспособить так чтобы вся конструкция не разъезжалась, в итоге просто навязал узлы. Слабовата ручка, где перекрывается поток, выглядит не очень надежно, но пока нареканий нет, 3 раза опраскивал - проблем не было. По факту распыляет максимум на метр где-то от сопла, я использовал двойное. Возможно при одинарном будет дальше.
Достоинства:
Комментарий:
Работает всё хорошо, удобный ранец, сам не выключается. неисправностей после применения не выявлено. Всё было в комплекте, коробка пришла не рваная. Будем эксплуатировать, возможно дополню отзыв позднее.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро.Работает отлично.Протечек нет.По сравнению с ручным просто огонь.Шланг достаточной длины,разные насадки.Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо распыляет. Акум заряжен был, три бака использовал несколько не сел. Ремкомплект для насоса есть. Пластик хороший
Достоинства:
Комментарий:
удобный можно брать для сада и огорода
Достоинства:
Комментарий:
Отличный опрыскиватель, быль куплен для обработки участка от клещей
Достоинства:
Комментарий:
круто,но я еще не знаю что написать.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее! Качество отличное, все в комплекте как и заявлено в карточке. Брала родителям, позже отзыв дополню) в целом рекомендую к покупке