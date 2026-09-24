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Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302)

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Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 1
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 2
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 3
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 4
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 5
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 6
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 7
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 8
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 9
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 10
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 11
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 12
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 13
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 14
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 15
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 16
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 17
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 18
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 19
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 20
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 21
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 22
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 23
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 24
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 25
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 26
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 27
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 28
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 29
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 30
Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.6
Объём топливного бака, л
2
Объём двигателя, см3
63
Объём бака для раствора, л
25
Расход жидкости, л/мин
4.6
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 1
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 2
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 3
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 4
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 5
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 6
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 7
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 8
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 9
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 10
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 11
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 12
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 13
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 14
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 15
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 16
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 17
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 18
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 19
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 20
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 21
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 22
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 23
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 24
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 25
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 26
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 27
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 28
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 29
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 30
  • Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 180 руб. 
Начислим 211 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658114
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Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302)
13 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Опрыскиватель бензиновый - 1 штТруба гибкая - 1 штТрубы напорные: тип А - 1 шт, тип Б - 1 штРаспылитель в сборе - 1 штОтвертка - 1 штШестигранный ключ - 2 штСвечной ключ - 1 штХомут гибкой трубы - 2 штПрокладка бака распыляемого вещества - 1 штСумка для инструментов - 1 штДозатор для приготовления смеси - 1 штРуководство пользователя с гарантийным талоном - 1 шт
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.6
Объём топливного бака, л
2
Объём двигателя, см3
63
Объём бака для раствора, л
25
Расход жидкости, л/мин
4.6
Телескопическая ручка
нет
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
74
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х51х43
Вес, кг.
13

Описание товара Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302)

Бензиновый опрыскиватель Denzel GS-63-PRO 65302 с двигателем объемом 63 см3 и баком на 25 л предназначен для распыления жидких, порошковых и гранулированных веществ. Используется для ухода за растениями: обработки от насекомых и вредителей, внесения подкормки, профилактики и лечения заболеваний. Двигатель мощностью 3,6 л.с. обеспечивает дальность распыления до 20 м, поэтому опрыскиватель подходит для обработки участков большой площади. Также он может работать в режиме воздуходувки, позволяя убирать с дорожек опавшую листву и свежевыпавший снег.

Преимущества

  • Эффективность — специальные регуляторы позволяют настраивать напор подачи жидкости и концентрацию порошкового вещества в потоке.
  • Уверенный старт — ручной стартер и праймер подкачки топлива позволяют быстро запустить двигатель даже после долгого простоя.
  • Настройка дальности распыления — функция «круиз-контроль» позволяет регулировать обороты двигателя.
  • Регулировка формы факела — в комплект поставки входят дополнительные решетки.
  • Снижение нагрузки на позвоночник — плечевые ремни равномерно распределяют вес опрыскивателя.
  • Комфортная эксплуатация — антивибрационная система уменьшает воздействие колебаний на суставы и сосуды человека.
  • Дополнительные возможности — сужающееся сопло позволяет увеличить мощность воздушного потока в режиме воздуходувки.
  • Удобное приготовление топливной смеси — дозатор для смешивания бензина и масла входит в комплект.
  • Продуманная комплектация — опрыскиватель поставляется с сумкой для инструментов, чтобы они всегда были под рукой и не потерялись.
  • Гарантия 3 года — качество опрыскивателя подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Опрыскиватель бензиновый - 1 штТруба гибкая - 1 штТрубы напорные: тип А - 1 шт, тип Б - 1 штРаспылитель в сборе - 1 штОтвертка - 1 штШестигранный ключ - 2 штСвечной ключ - 1 штХомут гибкой трубы - 2 штПрокладка бака распыляемого вещества - 1 штСумка для инструментов - 1 штДозатор для приготовления смеси - 1 штРуководство пользователя с гарантийным талоном - 1 шт
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.6
Объём топливного бака, л
2
Объём двигателя, см3
63
Объём бака для раствора, л
25
Расход жидкости, л/мин
4.6
Телескопическая ручка
нет
Наличие помпы
Да
Развернуть
Регулировка распыления
Да
Высота, см
74
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновый опрыскиватель Denzel GS-63-PRO 65302 с двигателем объемом 63 см3 и баком на 25 л предназначен для распыления жидких, порошковых и гранулированных веществ. Используется для ухода за растениями: обработки от насекомых и вредителей, внесения подкормки, профилактики и лечения заболеваний. Двигатель мощностью 3,6 л.с. обеспечивает дальность распыления до 20 м, поэтому опрыскиватель подходит для обработки участков большой площади. Также он может работать в режиме воздуходувки, позволяя убирать с дорожек опавшую листву и свежевыпавший снег.

Преимущества

  • Эффективность — специальные регуляторы позволяют настраивать напор подачи жидкости и концентрацию порошкового вещества в потоке.
  • Уверенный старт — ручной стартер и праймер подкачки топлива позволяют быстро запустить двигатель даже после долгого простоя.
  • Настройка дальности распыления — функция «круиз-контроль» позволяет регулировать обороты двигателя.
  • Регулировка формы факела — в комплект поставки входят дополнительные решетки.
  • Снижение нагрузки на позвоночник — плечевые ремни равномерно распределяют вес опрыскивателя.
  • Комфортная эксплуатация — антивибрационная система уменьшает воздействие колебаний на суставы и сосуды человека.
  • Дополнительные возможности — сужающееся сопло позволяет увеличить мощность воздушного потока в режиме воздуходувки.
  • Удобное приготовление топливной смеси — дозатор для смешивания бензина и масла входит в комплект.
  • Продуманная комплектация — опрыскиватель поставляется с сумкой для инструментов, чтобы они всегда были под рукой и не потерялись.
  • Гарантия 3 года — качество опрыскивателя подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302) - стоимость товара 13180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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