Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%4 740 руб. 5 505 руб.
В наличии
Код товара: 347941
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 740 руб. -14%
5 505 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х32х32
Вес, кг.
4.84
Описание товара Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л
Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 580 руб. 6 010 руб.1145 руб. в СплитОпрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 Li-ion, 16 л
-
В наличииЦена 4 740 руб. 8 000 руб.1185 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10)
-
В наличииЦена 4 860 руб. 9 260 руб.1215 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, (ОПЛ-15)
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К)
-
В наличииЦена 5 620 руб. 8 363 руб.1405 руб. в СплитОпрыскиватель Patriot PT-16LI
-
В наличииЦена 8 230 руб.2058 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, 1 АКБ 4 А·ч, (ОПЛ-15-41)
-
В наличииЦена 13 180 руб.3295 руб. в СплитОпрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (653...
-
В наличииЦена 13 560 руб. 18 000 руб.3390 руб. в СплитОпрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 2.5 л.с, (ОПБ-14-43)
-
В наличииЦена 17 030 руб.4258 руб. в СплитОпрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57)
Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л