Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.5
Объём топливного бака, л
1.5
Объём двигателя, см3
47
Объём бака для раствора, л
14
Расход жидкости, л/мин
3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 030 руб.
В наличии
Код товара: 697022
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17 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.5
Объём топливного бака, л
1.5
Объём двигателя, см3
47
Объём бака для раствора, л
14
Расход жидкости, л/мин
3.5
Высота, см
69
Ширина, см
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х55х44
Вес, кг.
12.5
Описание товара Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57)
Мощный опрыскиватель подходит для выполнения работ на больших площадях. Высокая скорость воздушного потока позволяет распылять жидкость в радиусе до 18 метров. Ранцевый опрыскиватель очень удобен в использовании, благодаря способу переноски и небольшому весу. Управление оборотами двигателя и подачей раствора осуществляется с помощью специальной рукоятки на корпусе.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.5
Объём топливного бака, л
1.5
Объём двигателя, см3
47
Объём бака для раствора, л
14
Расход жидкости, л/мин
3.5
Высота, см
69
Ширина, см
46
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Страна производитель
Китай
Мощный опрыскиватель подходит для выполнения работ на больших площадях. Высокая скорость воздушного потока позволяет распылять жидкость в радиусе до 18 метров. Ранцевый опрыскиватель очень удобен в использовании, благодаря способу переноски и небольшому весу. Управление оборотами двигателя и подачей раствора осуществляется с помощью специальной рукоятки на корпусе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - этот товар вы можете купить по цене 17030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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