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Опрыскиватель Patriot PT-16LI купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель Patriot PT-16LI

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Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 1
Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 2
Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 3
Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 4
Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 5
Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 6
Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 7
Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 8
Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 9
Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
5
  • Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 1
  • Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 2
  • Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 3
  • Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 4
  • Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 5
  • Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 6
  • Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 7
  • Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 8
  • Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 9
  • Опрыскиватель Patriot PT-16LI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
5 510 руб.  8 363 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394101
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
США
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
5
Высота, см
51
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х21
Вес, кг.
4.6

Описание товара Опрыскиватель Patriot PT-16LI

Аккумуляторный садовый опрыскиватель PT-16LI оборудован 16-литровым баком для жидкости. Применяется для работ в саду - обработки удобрениями или бережного орошения растений. Функционируют от литий-ионной батареи 12 В, 8 А*ч. В комплект входят насадки для равномерного распыления раствора.

Отзывы о товаре Опрыскиватель Patriot PT-16LI




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
США
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
5
Высота, см
51
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный садовый опрыскиватель PT-16LI оборудован 16-литровым баком для жидкости. Применяется для работ в саду - обработки удобрениями или бережного орошения растений. Функционируют от литий-ионной батареи 12 В, 8 А*ч. В комплект входят насадки для равномерного распыления раствора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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