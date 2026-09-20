Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10, 16 л
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём топливного бака, л
16
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3 л/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%3 630 руб. 4 959 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568592
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
Уплотнительные кольца - 4 шт.; держатель для шланга - 1 шт.; сопло - 4 шт.; пластиковая решетка-фильтр - 1 шт.; лямки съемные - 2 шт.; зарядное устройство - 1 шт.
Объём топливного бака, л
16
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3 л/мин
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
8 А•ч
Высота, см
48.3
Ширина, см
21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х22
Вес, кг.
5
Описание товара Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10, 16 л
Садовый аккумуляторный опрыскиватель DEKO DKSP10 065-0942 с баком объемом 16 литров, для длительной деятельности без дозаправки. Используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей. Благодаря наличию аккумулятора большой емкости аппарат не требует присутствия постоянного источника питания, и может работать в местах с отсутствием энергоснабжения. Регулируемые лямки обеспечивают удобство перемещения опрыскивателя, можно носить как ранец.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
Уплотнительные кольца - 4 шт.; держатель для шланга - 1 шт.; сопло - 4 шт.; пластиковая решетка-фильтр - 1 шт.; лямки съемные - 2 шт.; зарядное устройство - 1 шт.
Объём топливного бака, л
16
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3 л/мин
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
8 А•ч
Высота, см
48.3
Развернуть
Ширина, см
21.5
Страна производитель
Китай
Садовый аккумуляторный опрыскиватель DEKO DKSP10 065-0942 с баком объемом 16 литров, для длительной деятельности без дозаправки. Используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей. Благодаря наличию аккумулятора большой емкости аппарат не требует присутствия постоянного источника питания, и может работать в местах с отсутствием энергоснабжения. Регулируемые лямки обеспечивают удобство перемещения опрыскивателя, можно носить как ранец.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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