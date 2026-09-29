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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC купить с доставкой в Москве
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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC

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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 1
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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 3
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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 5
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 6
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 7
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 8
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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 11
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 12
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 13
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 14
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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 23
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 24
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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
5
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 1
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 2
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 3
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  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 5
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 6
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 7
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 8
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 9
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 10
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 11
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 12
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 13
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 14
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 15
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 16
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 17
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 18
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 19
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 20
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 21
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 22
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 23
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 24
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 25
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 26
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
3 260 руб.  5 613 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347919
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
США
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
5
Высота, см
51
Ширина, см
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х39х22
Вес, кг.
5.5

Описание товара Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC

Аккумуляторный садовый опрыскиватель оборудован 16-литровым баком для жидкости. Функционирует от свинцово-кислотной батареи 12 В, 8 Ач. В комплект входят насадки для равномерного распыления раствора. Предусмотрено ременное крепление для удобного ношения агрегата на спине.

Отзывы о товаре Распылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
США
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
5
Высота, см
51
Ширина, см
39
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный садовый опрыскиватель оборудован 16-литровым баком для жидкости. Функционирует от свинцово-кислотной батареи 12 В, 8 Ач. В комплект входят насадки для равномерного распыления раствора. Предусмотрено ременное крепление для удобного ношения агрегата на спине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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