Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790)
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Характеристики
Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790)
Аккумуляторный опрыскиватель Denzel D-5LI 64790 с баком объемом 5 л и Li-Ion батареей на 12 В, емкостью 2 Ач, используется для ухода за растениями, а также распыления инсектицидных жидкостей, мытья окон, стен и дорожек. Длина штанги регулируется в диапазоне 260-510 мм, а максимальная дальность распыления составляет 4 м, что позволяет обрабатывать участки большой площади и труднодоступные места. Опрыскиватель экономит силы и время пользователя, будет полезен в быту и на производстве. Прочная и долговечная конструкция — корпус бака с ребрами жесткости устойчив к деформации, латунная насадка распылителя не подвержена коррозии. Низкий расход энергии — аккумулятор обеспечивает до 6 часов работы. Контроль оставшегося времени работы — индикатор заряда батареи помогает своевременно производить подзарядку. Телескопическая штанга — можно легко обрабатывать отдаленные и высоко расположенные участки.Мобильность — устройство не зависит от наличия розетки, поэтому с ним можно свободно перемещаться вдали от дома. Экологичность — опрыскиватель не выделяет неприятный запах и вредные выхлопы в окружающую среду. Готовность к эксплуатации — зарядное устройство входит в комплект.
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