Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12)
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
3.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб.
В наличии
Код товара: 697013
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3 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
3.1
Высота, см
80
Ширина, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х20
Вес, кг.
5.8
Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12)
Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции помещений и участков, мытья окон и стен, нанесения антисептиков и антипиренов. Работает от свинцово-кислотного аккумулятора. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
3.1
Высота, см
80
Ширина, см
17
Страна производитель
Китай
Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции помещений и участков, мытья окон и стен, нанесения антисептиков и антипиренов. Работает от свинцово-кислотного аккумулятора. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Достоинства:
Комментарий:
не ожидал такого за эту цену. отличный аппарат. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Комплектация При первом запуске ,насос создаёт давление и опрыскивать начинает спустя +/- минуту. Как у моек.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, все отлично. Двойная насадка немного капает после выключения. В целом норм.
Достоинства:
Комментарий:
пришел в полной комплектации, все работает, соединения не текут, что еще надо от качественного товара?))
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает.Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Самое крутое это стрелочный индикатор заряда.
Достоинства:
Комментарий:
Первое испытание прошло успешно. Про крепление ремня в инструкции не написано. Помучилась немного, поискала в интернете нечто подобное у других производителей, прилагаю видео, чтоб другим облегчить задачу. Верхнее крепление держит хорошо, а вот клемы, что снизу, при надевании ранца постоянно выскакивают, хотя вставлены до упора. Подсмотрела у блогеров, что их можно закрепить мелким саморезом, но здесь другая будет проблема - моешь опрыскиватель - мочишь и лямки. Наливала 10 литров. Для женских плеч тяжеловат. Сначала тащила за собой его на тележке садовой, потом, когда становился легче в процессе опрыскивания, вешала на плечи. Делала три опрыскивания подряд по 10 л. Аккумулятор еще сохранил зарядку. Трубка для распрыскивания не очень длинная, хватает на невысокие деревца. Струя мощная, нужно приноровиться, чтоб не вылить все сразу. Регулируется величина распыления и мощность хорошо. Черная крышка, которая закупоривает емкость потом слегка присасывается, откручивается не сразу. Хорошо бы производителю придумать ручку, чтобы удобнее отвинчивать было. В целом агрегат неплохой. Пластик твердый, надеюсь послужит. До этого пользовалась только ручным опрыскивателем. Здесь, когда нужно облить весь сад, работа идет гораздо быстрее и эффективнее. Для малых нужд продолжаю использовать ручной.
Достоинства:
Комментарий:
Качество соответствует описанию!
Достоинства:
Комментарий:
Тяжеловат для пожилого человека
Достоинства:
Комментарий:
.... Супер!!!, лучше брызгалки я не видел, точно не пожалеете!...
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная вещь, все работает. Подготовка сада в зиме буквально пролетела не заметно. Я хрупкая , но без проблем с таким весом за спиной справилась и даже на высокой стремянке. деревья обрабатывать очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, всё уплотнительные кольца на месте штанга достаточно прочная, хотя пишут что хлипкая, в штука клёвая.
Достоинства:
Комментарий:
В целом вещь очень удобная, штанга опрыскивателя очень хлипкая(металл тонкий)сколько прослужит время покажет, 4 из 5
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, в комплекте 4 насадки. Муж оценил
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - по цене 3240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12)
Достоинства:
Комментарий:
не ожидал такого за эту цену. отличный аппарат. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Комплектация При первом запуске ,насос создаёт давление и опрыскивать начинает спустя +/- минуту. Как у моек.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, все отлично. Двойная насадка немного капает после выключения. В целом норм.
Достоинства:
Комментарий:
пришел в полной комплектации, все работает, соединения не текут, что еще надо от качественного товара?))
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает.Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Самое крутое это стрелочный индикатор заряда.
Достоинства:
Комментарий:
Первое испытание прошло успешно. Про крепление ремня в инструкции не написано. Помучилась немного, поискала в интернете нечто подобное у других производителей, прилагаю видео, чтоб другим облегчить задачу. Верхнее крепление держит хорошо, а вот клемы, что снизу, при надевании ранца постоянно выскакивают, хотя вставлены до упора. Подсмотрела у блогеров, что их можно закрепить мелким саморезом, но здесь другая будет проблема - моешь опрыскиватель - мочишь и лямки. Наливала 10 литров. Для женских плеч тяжеловат. Сначала тащила за собой его на тележке садовой, потом, когда становился легче в процессе опрыскивания, вешала на плечи. Делала три опрыскивания подряд по 10 л. Аккумулятор еще сохранил зарядку. Трубка для распрыскивания не очень длинная, хватает на невысокие деревца. Струя мощная, нужно приноровиться, чтоб не вылить все сразу. Регулируется величина распыления и мощность хорошо. Черная крышка, которая закупоривает емкость потом слегка присасывается, откручивается не сразу. Хорошо бы производителю придумать ручку, чтобы удобнее отвинчивать было. В целом агрегат неплохой. Пластик твердый, надеюсь послужит. До этого пользовалась только ручным опрыскивателем. Здесь, когда нужно облить весь сад, работа идет гораздо быстрее и эффективнее. Для малых нужд продолжаю использовать ручной.
Достоинства:
Комментарий:
Качество соответствует описанию!
Достоинства:
Комментарий:
Тяжеловат для пожилого человека
Достоинства:
Комментарий:
.... Супер!!!, лучше брызгалки я не видел, точно не пожалеете!...
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная вещь, все работает. Подготовка сада в зиме буквально пролетела не заметно. Я хрупкая , но без проблем с таким весом за спиной справилась и даже на высокой стремянке. деревья обрабатывать очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, всё уплотнительные кольца на месте штанга достаточно прочная, хотя пишут что хлипкая, в штука клёвая.
Достоинства:
Комментарий:
В целом вещь очень удобная, штанга опрыскивателя очень хлипкая(металл тонкий)сколько прослужит время покажет, 4 из 5
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, в комплекте 4 насадки. Муж оценил